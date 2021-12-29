銀白色得獎遊艇Framura　傳承百年經典

坐遊艇出海玩，很多人都以舒適為首要考慮，因此相對於那些造型誇張的概念遊艇，外觀平實而內裏奢華的設計更易獲得用家青睞。像今次介紹的得獎之作「Framura」，由歷史接近200年的著名船廠Codecasa一手包辦船舶工程與室內外設計，當中傳承了品牌累積逾百年的經典工藝，即使船身見不到任何新奇設計，仍能成為World Yachts Trophies 2021的得獎者之一，充分體現了何謂以質取勝。

呈現標誌性設計

長55.25米的「Framura」，乃意大利老牌船廠Codecasa Shipyards Group所生產，船身以白色為主調，配搭亮眼的銀色作點綴，加上流暢利落的線條，將船廠標誌性的設計表露無遺，在陽光照耀下，非常奪目。另外，遊艇上的每層甲板都安裝了大面積的玻璃窗，可為船艙引入更多自然光，令船上的乘客不論置身室內或戶外，均能享用到開揚明亮的休閒空間。

可容納12位乘客

設施方面，遊艇以意大利最美麗的村落之一Framura來命名，意圖明顯，就是希望乘客可以在船上好好享受家庭生活，因此「Framura」設有4層甲板，當中有一間主人套房、一間貴賓房及4間客艙，可供12位乘客入住，另有 6 間雙人船員艙及一間船長艙。與此同時，船上有多個戶外活動空間，包括附設健身房的日光浴平台，方便大夥兒一起聚餐閒聊，或進行不同消閒活動。

適合遠距離航行

性能方面，「Framura」配備了兩台Caterpillar 3512C發動機，最高航速可達17節；另外，油箱容量為140,000升，若以12節的巡航速度航行，航程可達5,000海里，適合用作長時間的出海探索，再加上遊艇設有先進的穩定系統，可確保在不同情況下航行的舒適度。

值得一提，「Framura」不但是World Yachts Trophies 2021的得獎者之一，更獲提名角逐World Superyacht Awards 2021，兼成功入圍Boat International Design & Innovation Awards 2021，可見其質素備受業界肯定。

規格表

船長：55.25米

船寬：10.2米

吃水：3.3米

總噸位：750GT

油缸容量：140,000升

水箱容量：25,000升

引擎：2 Caterpillar 3512C（1765kW / 2365hp@1800rpm）

巡航速度：12節

最高航速：17節