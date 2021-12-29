參考韓星　節後健康瘦身

平安夜、聖誕節和Boxing Day，連着幾日跟親朋好友食大餐，放肆過後肚腩身形都跟住變大。坊間消脂的方法超級多，想要即時消脂回復從前的苗條身材，但又不知從何入手。不如大家來參考吓，人氣女星們都是怎麽減肥，又能維持良好身材吧！

李荷妮「健康美」靠運動

健康消脂一定離不開運動，大熱韓劇《One the Woman》女主角李荷妮的「健康美」體態，一看就知道平時有做運動。 李荷妮自己也曾講過自己是易胖體質，所以擁有這種體質的各位，就可以多參考她的運動習慣。她無論多忙都會完成每日運動的目標，平時一定會拉筋，讓自己的身材線條變得緊緻。李荷妮經常做Gym或去上瑜伽課，每天都會量體重警惕自己，還持之以恒的鍛煉身材，正因爲這樣才擁有健康的體態。

「凍齡女神」瘦身菜單

想透過食療消脂的話，不妨參考「凍齡女神」宋慧喬。當年宋慧喬剛出道的時候帶着嬰兒肥，雖説看起來也很可愛，但現在纖瘦的身形卻更添女人味。「喬妹」的瘦身秘訣就是「豆腐減肥法」，顧名思義餐單裏面一定有豆腐作爲食材。每天定時食3餐，用餐時間固定為早上8時吃早餐、中午12時吃午餐、晚上6時吃晚餐，然後直到睡前都不會再進食。頭兩餐絕不戒口只吃8分飽，但晚餐就只吃豆腐。豆腐的卡路里低容易讓人產生飽腹感，而且富含蛋白質，營養價值高，多吃能讓皮膚白滑。另外，「喬妹」多年來都保持每天喝不加糖檸檬水的習慣，用以補充每日所需水分、排走身體毒素，同時有助減肚腩及抗氧化，大家不怕酸的話不妨一試。不過大家要注意，檸檬太酸會刺激腸胃，所以不建議空肚飲。