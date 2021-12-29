Patrick Sir入圍「最佳主持」5強　高呼頒獎禮死都唔行開

藝人梁芷珮、林溥來（Patrick Sir）、吳幸美及譚玉瑛今日（29日）出席《萬千星輝颁獎禮2021》「最佳男、女主持」最後5強記者會。今年10位主持候選者，將出任頒獎禮當晚的司儀，可是陳貝兒因留守內地工作，已預告未能返港出席。

梁芷珮憑主持《冰島潮什麼》入圍，受訪時笑言未有信心得獎，自己比較睇好陳貝兒及譚玉瑛：「不過去到呢個階段，我都好叻女，當自己贏咗。」她又透露下月27日將出發到北京做採訪之餘，更為自己「潮什麼」系列節目拍周邊花絮：「今次會逗留30日，同老公一齊去，喺嗰邊過農曆年，要留啲小朋友喺香港，交由我父母照顧，負責帶佢哋周圍去拜年。（要隔離？）唔使，我哋專機直落目的地，但唔可以離開特定範圍。（好凍喎，要帶好多嘢？）我之前去60日都係帶3箱行李，而嚴寒天氣我都習慣咗。」

憑《東張西望》入圍的Patrick Sir，早前於台慶夜錯失二萬五千元大利是，他笑言希望攞獎補數：「入到五強喜出望外，因公司有好多好好嘅主持，不過獎項唔係自己控制到，都係平常心，但都要對自己有信心。（今次係咪死都唔行開？）係，我想話畀大家聽我真係好肉痛，朱凱婷已經約我食飯，但係年尾大家忙未約到，我點都要食番餐勁嘅。」當他提及「最佳主持」9位入圍者（陳貝兒除外）出任台慶頒獎禮司儀時，芷珮即大叫緊張：「我從來都未試過，係咪要望攝影機前面嗰盞紅色燈㗎？」Patrick Sir即鼓勵她放膽學嘢。