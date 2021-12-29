5年冇出碟︱鄭欣宜爬兩米道具屋嗌驚

出爐「勁爆女歌手」鄭欣宜（Joyce）相隔5年，昨日（28日）推出全新專輯《JOYCE TO THE WORLD》後，第一時間到旺角唱片店親買唱片「攞頭彩」兼充當店員，Fans見到她出現十分好驚喜。她覺得這5年間最大轉變的是肯大膽嘗試：「除咗音樂創作，仲有攝影師和設計師。以前我係緊張大師，乜都問，每一步每個環節我都要兼顧，好多嘢擔心。但依家乜都好安心，開開心心食個早餐，然後以最靚和最佳狀態到場便得。我好感恩，好多謝大家。（哽咽）點解咁大感觸？點解會咁嘅？我要投訴呀，影得我太靚，點揀？唔使執都咁有腰，離晒大譜！」大情大性的她又喊又笑。

唱片封面設計選用Joyce最喜愛的風格和顏色，到達拍攝現場看見各個場景，讓她好興奮，神還原她的理想家。Joyce說：「每個場景設計都好有心思，用咗好多色彩繽紛嘅布置，尤其是屋企門口，用咗我好鍾意嘅粉紅色，我好鍾意色彩繽紛設計。雖然其中一個場景我穿上黑色衫拍照，但加入後期設計就變成Pop Art風格，亦係我好鍾意嘅風格，我屋企都會掛Pop Art。」

在多個場景設計中，最令她難忘是兩層高的「大廈屋頂」設計，她說：「美術組起咗一幢樓，兩層樓咁高，除咗我從窗口伸個人出嚟擺甫士，仲要我要爬上屋頂影相，嘩，好驚呀！雖然好安全，但我爬上去嘅時候覺得有啲搖，原來我有少少畏高，工作人員話已經爬上試咗好多次，確保安全，但佢好瘦，我唔係嘛，我仲要喺屋頂趴、瞓、側身躺等擺甫士，總之步步驚心。」其實這間道具屋只有2米高，畏高的她爬梯時感到緊張，尖叫嗌「好驚」，但當她看見相片效果漂亮時即大笑嗌「好靚」，非常搞笑。

她又說：「眨吓眼5年無出碟，好期待同大家分享，好想話畀鍾意我嘅Fans知道，我繼續有做我好鍾意嘅嘢，我冇放棄，而且有好支持和好懂得欣賞我嘅公司和團隊，佢哋好有耐性咁發掘我唔同嘅可能性。」