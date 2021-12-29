天生購物狂︱邵初好危險　Shopping被氹到買尿片

由鄭裕玲（嘟嘟）帶領鄭衍峰及孔德賢擔任主持的無綫節目《識貨2》現正熱播中，昨晚（28日）播出的第2集，多位見習主播黃美棋、邵初等繼續與現場各大商家「周旋」，當中「和味棋」黃美棋自言對食相當有要求，歎靚和牛時起晒心心眼兼起勢點頭，即時進入「和牛棋」Mode晒可愛；邵初則最為爆笑，曾自爆是購物狂、曾試過一日買足100件商品的她「零抵抗力」，反被商家「洗腦」兼狂嗌OK，沒有小朋友的她最後更迷迷糊糊挑選了尿片作推銷產品，嘟嘟都即時被嚇親：「邵初好危險！同佢Shopping好易傾家蕩產，佢咩都啱嘅！」

男子組方面，以阮兆祥最受商家歡迎，不停有人大叫讚他靚仔，祥仔開心謂：「好似開演唱會咁，好開心！」期間祥仔吃貨上身，不停大歎美食，不過首集豪言要搣甩爛Gag求突破的他最終還是「Gag性難移」：「男人食海參，都唔知係咪海底針？」未知是否受祥仔影響，劉頌鵬吃完火龍果亦搞爛Gag爆金句謂：「做人要『屙』The best！」阮兆祥Gag王地位似乎受威脅！至於一蚊Joe，則以《東張西望》主持身份作優勢，力爭商家信任。

新一輯《識貨》增設了外景遊戲環節，透過製作組設計的一系列任務，考驗6位見習主播記憶力、用貨能力、話術技巧及語言運用4大主播必備能力。