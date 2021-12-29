譚嘉儀為處女個唱喪操馬甲線　最怕上圍縮水

歌手譚嘉儀慶祝入行10周年宣布明年1月28日在麥花臣場館舉行首個個人演唱會，同日其新歌《Eyes on me 》舉行MV首播發布，MV耗資6位數字拍攝，在MV中她有多個性感造型，又出動跑車和企高貨櫃跳唱，新形象令人眼前一亮。今日（29日）她穿上低胸裙現身繼續行性感，期間播出家人及多位好友如藝人胡鴻鈞、馬國明、鄭俊弘和何雁詩等的打氣片段，嘉儀感動喊起來。

她表示十分感動，因為好多朋友入行便認識，好多經歷，看到大家戥她開心好感動。嘉儀早前表示想邀胡鴻鈞做個唱嘉賓，她說：「佢應承一定撐，如果有期嘅話。」MV如此性感，演唱會會否更性感？她說：「未知，會以靚為主，帶一個新形象畀大家，但唔會特登性感，想感觀靚。（感觀靚就性感冇底線？）有底線，唔會開到肚臍，想健康性感。」她透露為操練馬甲線，配合戒糖及少澱粉質，希望練出結實腹肌，擔心上圍都縮水？她笑言：「驚㗎！講起係喎，有啲驚。」她希望有機會加場，但要配合場館，覺得有好多朋友買飛支持已感滿足，揚言最終極目標是衝上紅館，會用心做好音樂。

另外，其歌曲《不可能發生》打入「最受歡迎電視歌曲」最後5強，她開心說：「自己當贏咗，咁多劇好難入到5名內，我諗之前同公司同事拉票，同事都好支持，應該嗰日多票先入到5強。」