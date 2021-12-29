4個月冇返香港︱溫碧霞終於見番個仔　收到份無價寶

藝人溫碧霞(Irene) 為拍攝歷史電影《瘋狂731》在內地逗留了4個月，日前完成「長春電影節開幕式」後，終於回港了！剛好趕及回家與老公Kenny及兒子Xavier一家三口團聚慶祝聖誕，她最心甜是收到愛兒一份無價寶聖誕禮物，就係「香吻一個」！

Irene回家後笑得特別燦爛：「已經4個多月冇見我大小情人（老公Kenny及仔仔Xavier），返到屋企心情超級開心興奮，以前不停中港兩邊走，離家都習以為常，但疫情後，唔知點咁，喺外地總係好思鄉，好掛念家人及狗狗Angel，返屋企第一件事就係要擁抱佢哋。」

Irene最開心剛好趕及聖誕回港開派對及交換禮物，老公Kenny送了一個靚手袋和藝術品，而仔仔Xavier的聖誕禮物最窩心：「送咗個我香吻，哈哈，呢份聖誕禮物係無價寶，其實佢哋送咩都冇所謂，最緊要大家喺一起過聖誕、新年已經很開心滿足，愈嚟愈覺得同屋企人一齊嘅時間愈嚟愈少，愈想更多珍惜，希望快啲通關大家就可以多啲時間喺一齊。」本來聖誕後，她要立即返內地繼續開工，但向公司努力要求下獲批准過完農曆年才離港工作。