早前確診新冠　劉在石現身《MBC放送演藝大賞》爭大獎

韓國MBC電視台年度頒獎禮《MBC放送演藝大賞》今晚在首爾舉行，由於疫情關係，頒獎禮連續第2年以無觀眾形式舉行，而紅地氈亦沒有邀請傳媒採訪，改為由大會發布圖片。

今年由主持人全賢武、韓劇《驅魔麵館》的女星金世正及《海岸村恰恰恰》的男星李相二擔任司儀，3人一起現身紅地氈影相，而全賢武亦與節目《越線的傢伙們》的拍檔金鐘民及柳炳宰一齊擺搞笑甫士，人氣編舞家Aki則率領舞團HOOK型格登場，女母MAMAMOO成員華莎就與全賢亞、朴娜萊、男團SHINee成員Key、旗安84及成勳一起代表《我獨自生活》赴會，早前確診新冠肺炎的「國民MC」劉在石於本月21日解除隔離，他與女團Lovelyz出身的美珠、HAHA、鄭俊河及申奉善代表《玩甚麼好呢？》出席，不少觀眾都睇好他有望奪得大獎。

而劉在石主持的tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》今日透過社交網公開他與曹世鎬拍攝的影片，片中劉在石指節目因為他染疫而停播兩周，並表示：「我會以最佳狀態回歸，2021年大家都辛苦了，2022年見吧。」