御子柴加奈　開心混血少女

拍拖係為咗開心，所以搵女朋友梗係揀個性格開朗又鍾意笑嘅女仔，如果加埋樣靚身材正就更加好喇！而喺日本寫真界有好多開心美少女，好似混血妹御子柴加奈就係其中一位。

陽光笑容

雖然話一白遮三醜，肌膚白滑鮮嫩嘅寫真女優特別吸引，但係肌膚太過雪白又唔係太好，予人弱柔兼帶病態美，反而唔及帶點古銅膚色嘅女仔咁醒神，如果好似御子柴加奈咁成日笑臉迎人，就更加令人精神煥發添！

今年24歲嘅佢青春俏麗又精靈，而且散發出一股獨特氣質，皆因佢係一位混血兒，爸爸係緬甸人，媽媽則係日本人，所以個樣同正宗日本妹有啲唔同。仲有阿妹成日展露純真笑容，帶出強烈嘅陽光感覺，令人相當治愈。身材方面，同樣夠晒健美，一來夠勻稱，二來肉地結實，三來膚色帶少少古銅色，一睇就知佢有做運動喇，當然阿妹身上對D奶亦夠晒睇頭，相當吸睛呀！

勝在夠自然

當佢被星探發掘之後，就安排去到一間由雜誌開辦嘅酒吧「周刊Weekly Playboy酒場」工作，等佢可以同多啲人接觸及吸取工作經驗，之後先至正式出道拍寫真。喺訪問中被問到有咩賣點，加奈表示自己喺任何情況都可以保持放鬆，將最自然一面嘅特質展露，而呢種特質除咗令佢嘅寫真特別迷人同吸引外，亦令佢喺電視界大受歡迎，好似最近佢喺旅遊節目《世界大人渡期村》中，因為好笑容而且形象健康而獲得好評喇！除咗此外，近年佢亦踩上擂台，不過唔係打拳，而係做舉牌女郎，令曝光率大大增加。

御子柴加奈近期除咗演出電視節目，亦積極拍寫真，大家從其社交網中就可以欣賞到佢最近拍攝嘅寫真照以及花絮，真係大飽眼福呀！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：33D-24-34