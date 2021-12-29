台慶頒獎禮叫三飛︱姜麗文落街市講「姐姐話」攞着數

姜麗文在台慶頒獎禮以熱門姿態叫「三飛」爭獎，「開齋」機會極高。昨日（29日）收工後她挽住紅白藍買餸袋，趕住街市「入貨」打邊爐，更開「金口」以「姐姐話」搞氣氛。

姜麗文（Lesley）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演外傭（Lisa）一角彈出，將菲律賓式廣東話發揮得淋漓盡致，除了充滿喜感，她在台慶劇《星空下的仁醫》飾演病童母親，催淚演技亦大爆發，被網民激讚果然是好戲之人秦沛的寶貝女。

今年表現出色的Lesley在星期日舉行的無綫《萬千星輝頒獎禮2021》中更叫「三飛」，包括「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」皆打入最後5強，奪獎呼聲相當高。她昨日在將軍澳電視城收工後即變身師奶仔，手挽紅白藍袋趕往到將軍澳一個街市買餸，雖然戴住口罩，但去到街市也被不少師奶認出，頻頻同「Lisa」口音跟大家打招呼。

她與未婚夫已經訂婚3年，但因疫情一直未能擺酒結婚，去到街市好似熟手師奶仔一樣，兜個圈已經迅速買了蔬菜、雞蛋、生果，路過人頭湧湧的凍肉檔，亦趁墟八卦一番，又與師奶交流凍肉行程，檔主認出「Lisa」即親切地用姐姐話推介打邊爐凍肉，她自然以「正宗」姐姐話回答說：「係咪真係正？」逗得大家相當開心，她買了火鍋凍肉便離開街市，返回將軍澳寓所。

Lesley接受電話訪問被問到用姐姐話買餸是否多着數？她說：「除咗拍劇其實好少講，因為自己好尊重姐姐，有時對方講先，就會講一兩句搞吓氣氛，氹大家開心，都好開心Lisa帶到歡樂畀大家，自己成日都去街市買餸、煮飯，有時認到我，都有啲着數嘅，買條魚會大條啲，或者送多兩條菜，哈哈。」