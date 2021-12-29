爆乳身材本嚟已經夠晒吸睛，如果加埋啲小技巧就更加搶焦點，想知係乜嘢方法，就要睇吓爆乳寫真女優Momo Momose點樣出招喇！另外，有VR四仔片廠跟情趣娃娃聯手打造未來妓院，高科技體驗令人大開眼界。

真空食蛋糕

巨乳唔夠爆乳吸睛，咁爆乳又點先可以令男人更加瘋狂呢？日本爆乳寫真女優Momo Momose喺社交平台上，就將當中嘅小技巧跟大家分享，原來方法好簡單，只需要食蛋糕就得喇！

身高160cm，上圍擁有51吋M Cup誇張爆乳嘅佢，早前喺社交網分享一張食蛋糕相片，並加上一句「請給這裏一塊小蛋糕」，即時獲得超過2千個Like。其實只係一張相加幾個字，點解會極速吸Like呢？原因係佢食蛋糕時，心口唔小心揩到蛋糕上面嘅忌廉，製造出爆乳忌廉誘惑，網民見到梗係瘋狂畀Like啦！2019年12月出道拍寫真嘅Momo Momose，當時上圍已經擁有45K之巨，近年發福唔少嘅佢，令爆乳再升Cup ，51M的確世界難尋，可謂誰「乳」爭鋒！

Lady Madonna明年開騷

備受AV迷期待嘅大型AV女優騷「Lady Madonna Vol.14」，早前宣布將喺2022年3月17日於日本嘅「青山RiZM」舉行，即時成為AV迷嘅熱話。呢個大型騷早喺2015年8月舉辦，至今已舉辦到第14屆，之所以引嚟AV迷哄動嘅原因，在於佢係由多間AV片廠聯合舉辦嘅活動，雲集眾多人氣極高嘅AV女優參與演出之餘，仲有好耐見面嘅前AV女優都會出現。

今屆大會就請嚟波多野結衣、大槻響、榮川乃亞、神咲詩織、白石茉莉奈等10位人氣AV女優，其中白石茉莉奈更係多年來從未缺席過參與演出。至於呢個騷有乜嘢睇呢？其實不外乎AV女優表演唱歌同跳舞之餘，現場仲會進行各種遊戲，門票只係4,500日圓，可以話相當抵睇！

打造未來妓院

情趣娃娃妓院大家都聽過，但AI（人工智能）情趣娃娃加上VR（虛擬實境）極具未來風格嘅妓院又聽過未呢？早前美國VR四仔片廠DaDoinkVR聯同製造首個人工智能情趣娃娃嘅德國公司Kokeshi，於柏林一間私人別墅打造全球首間未來妓院「Cybrothel Berlin」，不但設有多間豪華套房，仲有浴室、廚房、影院等設施齊備，而房內更會提供AI情趣娃娃，讓玩家邊睇VR四仔邊跟情趣娃娃玩樂。為咗保持清潔衞生，妓院表示房間及情趣娃娃均以最高規格進行消毒，仲有玩家預約後，妓院先至會提供確實位置，以保障私隱。