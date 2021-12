「十優港姐」麥明詩(Louisa)近年淡出幕前,轉戰私人公司擔任商業顧問,不過早前她亦抽空拍攝網劇《逐流時代》過戲癮。今日(29日),她在社交平台回顧2021年的感受,表示:「in 2021,I worked hard. hence look sxxt especially in 3rd pic lol (2021年,我好努力工作,所以第三張照片我個樣真係好殘)。」相片中見她埋頭苦幹地對着電腦工作。另外,又見她在一大堆零食中吃杯麵工作中,最大亮點是她素顏殘爆示人亦在所不計,已經豁了出去。