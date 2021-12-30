【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿七壬子木建日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、飾牆

忌：詞訟、動土、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

是非多，易被人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

金牛座

爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換個新形象。

雙子座

好奇心特別強，多接觸新事物有利個人成長。

巨蟹座

模稜兩可的態度要戒，以免成為事業絆腳石。

獅子座

受節日氣氛感染，有豁出去吃喝玩樂的感覺。

處女座

心浮氣躁，要懂得自我安慰，避免走入歧途。

天秤座

做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

天蠍座

工作運稍遜，表現跟預期有出入，心情鬱悶。

人馬座

面對前所未有的挑戰，保持鎮定就想到辦法。

山羊座

想得多做得少，事業陷入低潮，宜自我檢討。

水瓶座

事業上得不到人脈支援，容易變得孤掌難鳴。

雙魚座

好勝心強，惟小心眼高手低，遭受小人暗算。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 正財旺

（跌）馬 壓力大

鼠

享受眼前的快樂，不要把煩惱放在心上。

牛

事業運極佳，抽空自我增值，多勞多得！

虎

正財運上升，只須做好本分，有利可圖。

兔

身心狀態差，破財機會大，勿沾手賭博。

龍

貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

蛇

工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

馬

是日沖煞，生活壓力大，易與人爆衝突。

羊

身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

猴

人緣運好轉，保持笑容可讓你遇上貴人。

雞

金錢運極差，須小心理財，控制購物欲。

狗

已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

豬

運勢一般，處於忙碌狀態，容易犯錯。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

十天干日元虎年運程（二）

上一篇說了甲木日元，這篇會說說庚金日元和壬水日元在2022年的運程。

庚金日元的整體運勢可以說是十天干日元裏面最強的，尤其是出生在農曆三月、六月、九月、十二月和秋季的朋友，恭喜你！

有甚麼計劃或者願望，不妨趁着今年有利的運勢，大膽去嘗試吧。

運勢比較理想的月份是在新曆2月到5月5日；新曆11月份到2023年1月份。

運勢比較低迷的月份是在新曆6月份。

健康運不佳的月份是在新曆8月份到11月6日。

至於壬水日元的運勢，我稱之為日元本命年，出生在秋季、冬季的朋友，這年的運勢不俗，有利從商的朋友。出生在農曆三月、六月、九月、十二月、春季和夏季的朋友，運勢會差一下。

整體來說，壬水日元在2022年是才華發揮的時候，命格身強的更好一些。不過，還是要注意以下月份，尤其是命格身弱的命格：分別是新曆4月份、8月份和10月份。

財運理想的月份是在新曆5月份到7月中，好好把握一下。

健康運和財運不理想月份是在新曆8月份到11月6日。建議提前看看中醫調理自身的健康。