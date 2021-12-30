王力宏佗衰家︱徐若瑄31年攻蛋夢隨時玩完

台灣女星徐若瑄捲入台灣天王王力宏與李靚蕾的離婚風波後，3度發聲明澄清非「小三」，無奈形象已受損！事件重創其演藝事業，原定明年5月舉行、出道31年來首個台北小巨蛋演唱會，近日亦傳要暫緩售票，恐面臨取消！

現年46歲的徐若瑄（Vivian）堪稱全能藝人，除演出電影、電視劇、舞台劇及著書外，在亞洲樂壇亦非常活躍，曾獲邀演出日本年度盛事《紅白歌唱大賽》。她本定於明年5月登上台北小巨蛋舉行大型演唱會，完成出道31年來首度攻蛋的夢想，無奈有指售票計劃可能暫緩，攻蛋夢想隨時胎死腹中！

月初拿下小巨蛋檔期時，徐若瑄半喜半憂地表示得到檔期很開心，但又擔心因疫情關係，演唱會可能需要有些調整：「誰都不知道明天會發生甚麼事！雖然這是我的第一場，但我會當成也是我的最後一場來唱。」怎料一語成讖！捲入王力宏婚變風波後，徐若瑄3度發聲明澄清沒有介入別人的婚姻，但網民未有停止狙擊，直至其丈夫李雲峰透過律師發聲明， 稱對妻子投信任票，事件才稍為緩和，無奈徐若瑄的形象已受損，代言產品亦傳被撤下廣告頭像。

對於演唱會恐叫停的傳聞，她所屬的娛樂公司表示：「我們經紀團隊很心疼Vivian，演唱會是5月的行程，還不急，現在最重要的是希望她多休息，所以還沒和她談到這件事，目前一切沒有改變。而廣告的部分，除了本就合約到期的部分，基本上很感謝所有的合作廠商能一直陪着我們，今天起也會陸續恢復該有的廣告投放，謝謝大家關心。」

國台辦：提高品德修養

至於形象破產的王力宏目前身在台灣， 未有再「上水」發聲！早前內地官媒曾狠批：「王力宏宣布暫時退圈，這恐怕還不夠，失德藝人必須涼。」有傳媒人亦直指「王力宏大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了」，網民估計他會被定調為「劣迹藝人」，翻身無望！

對此，國台辦發言人馬曉光回應：「不能把個人網上的說法當作官方態度。」並揚言繼續支持兩岸文化交流：「對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。同時，我們鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。」