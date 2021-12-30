趙麗穎王一博情侶檔夾攻　影后周迅爆情史自救

由周迅夥拍「黃金CP」黃磊合演的《小敏家》開播以來被睇高一線，不過在視后趙麗穎及緋聞男友王一博聯手夾攻，復遭「妹夫」《慶餘年》的張若昀突擊下，於內地劇大混戰中，三金影后周迅都處苦戰局面，逼得她自爆情史搶熱度。

今個12月內地劇大晒冷，各電視台推出多齣重頭劇，其中由內地周迅跟黃磊相隔20年再續前緣的家庭倫理劇《小敏家》，甫播出即成湖南衞視首播收視最高劇集，有望成為該台網上影片平台及電視台的年冠作品。可是同月跟她爭收視的強敵眾多，包括有「百億點擊女王」趙麗穎轉型之作《誰是兇手》，及其緋聞男友王一博領銜的古裝劇《風起洛陽》，還有周迅劇中飾演其胞妹、內地女星唐藝昕老公張若昀，挾熱爆劇《慶餘年》的餘威推出武俠劇《雪中悍刀行》。

四大「話題劇」經多番比併下，由12月1日起至昨日為止，周迅主演的《小》劇雖在某熱搜網中「熱度累計」遠勝趙麗穎的《誰》，但單日冠軍只得4次；而《雪中悍刀行》有11次，《風起洛陽》則最高有24次，周迅被打破「薑愈老薑辣」的定論，王一博更青出於藍，為緋聞女友趙麗穎爭番啖氣。

雖周迅計劇集熱度不及「男神」王一博及張若昀，可是論演技及專業精神均受高度讚許，凌駕於兩位男後輩之上。除在劇中，她再次克服被嘲有老態的陰影，為切合助產護士以素顏演出外，之前一場喊戲更被指哭出四種層次感。不過另有網友卻對劇集發出「抵制」聲音，原因是她和黃磊的中年「二婚戀」演出太甜蜜，「投訴」兩人有宣揚離婚再結婚不良訊息，似乎有劇迷睇得太入戲已中「劇毒」。

周迅相隔7年再推出擔正的電視劇，見其他人氣劇勢強，故近期頻出席活動爭取曝光外，更在綜藝節目中剖白愛情觀吸熱度，激罕自爆在過去情史中根本不懂戀愛，所以不值得有完美婚姻，如劇中的角色一樣：「每次都過於沉醉於自己世界中，最後才發現對自己不夠了解。」又謂現時揀對象，只求對方有才華、誠實、幽默、有責任感，談及男友顏值，她說：「不一是花式美貌，眼中覺得好看。」似乎正跟她傳緋聞的樂隊結他手卓越完全合乎其要求。