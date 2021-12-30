《造星IV》8人女團名單出爐！35歲芯駖成功跑出

ViuTV《全民造星IV》日前圓滿結束，奪得冠、亞、季軍的Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位，據知經過一番商議，女團名單已出爐，人氣王Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy都順利入團，曾獲評判謝安琪「點燈」的Win Win及CK，慘被「燈死」！

《全民造星IV》女團選秀騷，由今年10月底開播至今，掀起不少話題，經過一番熱鬥，日前終選出冠、亞、季軍，分別由Marf、Gao及Day奪得，3人亦成功贏得女團席位！由於不少參賽者於總決賽當晚都表現出色，令不少人都很心急想知道還有哪幾位參賽者能夠加入女團，就算ViuTV已公布明年1月12日會有名單出爐，但都按捺不住全城「瘋估」，連評判之一的謝安琪於完騷後亦自爆心水，指Win Win（楊安妮）及CK（黃斯琪）是女團上佳人選，但可惜經過內部多番商議，有指女團初步名單經已誕生，Win Win、CK都冇得留低，人數亦不會像MIRROR般「大堆頭」有12人，據知女團只得8人，除Marf、Gao、Day外，WINKA（陳泳伽）、芯駖、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）都能順利加入女團。

今次女團名單之挑選，明顯不是睇分數，因決賽當晚Win Win、CK都比Ivy So高分，但由於現年20歲的Ivy So由參賽至今都坐擁超強人氣，亦屬顏值擔當，加上本身非常勤力，故此就算唱歌、跳舞的實力較其他參賽者遜色，都能成功入團。至於Candy能入團，其實於總決賽當晚亦露端倪，花姐與女團經理人阿Wing受訪時，花姐已講明睇好Candy，全因對方進步快，令她另眼相看，並指要用女團來鞭策MIRROR、ERROR，男女團要有良性競爭。雖然女團初步名單已出，但由於距離明年1月中還有一段時間，名單可能仍存在變數，一切都要等ViuTV正式公布，才作最後分曉！