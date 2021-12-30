「無縫交接、無牆復康」的中風個案

小中風是大中風的先兆

【特約報道】鄺先生年約70歲，是一名職業司機，今年6月突然左邊身無力、手腳麻痺及口齒不清，經醫生診斷為腦缺血性中風。其實鄺生去年10月也曾患小中風，由於是輕微中風，因此很快便復原。但基於工作關係，鄺生作息時間不定，很不幸地患上第二次中風，並大大影響其活動能力。在醫院接受兩個多月的治療，鄺生復康進度並不理想，因此醫院亦沒有計劃安排後續的復康訓練，這令鄺生及家人都感到憂慮和沮喪。

社工協助「無縫交接」的離院安排及目標定立

由於鄺太體力有限，無法照顧中風的丈夫，而鄺生亦渴望不用依賴家人照顧。因此鄺生選擇到「康蕓復康治療中心」接受中風復康治療。為減低家人的照顧壓力，復康中心的社工建議他到院舍暫住，每星期三次到復康中心進行全面的中風復康訓練，目標是在短時間內提升其自我照顧能力，回家生活。

加入機械腳和機械手訓練獲得明顯進步

經治療師評估，鄺先生的下肢關節感應及控制較差、患側出現「拖腳」及重心錯放。而且他的患手因失去活動能力及缺乏運動，一直腫脹不退，關節因此變得僵硬疼痛。團隊與鄺先生一家商討及訂立復康目標，為加強治療果效，治療師特意加入機械腳及機械手訓練。機械腳能仔細分析患者步行時的步寬、步長、步數、腳擺動時間和高度等客觀數據，從而設計個人化的步行程式，提升步行能力。機械手能讓沒有活動能力的患手進行「開合手」訓練，鄺生的患手疼痛腫脹症狀大大得以舒緩之餘，其「手」「腦」的協調控制及反應也有所改善。

簡單的如廁和洗澡成回家大難題

為了達成鄺先生的回家夢，他們舉家搬遷到復康中心附近的單位。團隊隨即到鄺生的新居進行評估，建議在合適的地方加裝扶手，並訓練他在有限的空間進行轉移、學習自行如廁及沐浴穿衣等技巧，讓鄺先生能在一個安全環境中居住及持續復康訓練。

在社區實踐「無牆復康」

經過數個月的治療，鄺生已能夠回家生活，下一個復康目標是自行外出。因此家人特意購置了一部電動輪椅。為了確保鄺生能安全使用該輪椅，職業治療師除了評估其「駕駛」能力，更作出實地考察，經多次練習及「考核」後，鄺生現在能夠自行駕駛，往返新居及復康中心。

不一樣的復康治療中心

「康蕓復康治療中心」特別將個案管理模式加入復康治療當中，以患者為中心，透過結合不同醫療專業的專長及特色，發揮的協同效應。中心更會為每個個案度身訂造復康計劃，務求發揮患者最大潛力，促進復康進度。