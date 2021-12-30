陳曉華唔怕接觸靈異　想交流傾偈

無綫小花陳曉華（Hera）喺無綫熱播奇幻劇《異搜店》擔任女一，佢話同角色「祖儀」性格相似，代入感好重︰「聽到人哋嘅故事會代入咗，可能祖儀望到一家人喺度喊、經歷緊啲好唔開心嘅事，就有相同感受，以前喺醫院做護士嘅時候，成日都聽到啲公公、婆婆講番佢哋以前嘅事，我有陣時都會忍唔住喊，女人都真係水造，但依家唔係喊包！」

拍檔何廣沛於劇中角色有特異功能，透過物件可以接觸靈異物，Hera不諱言都話好想有呢個招數，充滿好奇心︰「同女主角一樣好想接觸呢樣嘢，但偏偏冇呢個能力。（你唔驚？）以前可能會覺得好驚，但依家嘅我會覺得好有趣，一人世、物一世，如果喺安全嘅情況下可以交流到、傾到偈，又可以畀我見到一個從來都機會冇接觸嘅世界，會覺得好有趣，鍾意去冒險、八卦，想知多啲唔知嘅嘢。」

講到無綫近年推出嘅奇幻劇《金宵大廈》、《十二傳說》、《降魔的》等都有收視保證，證明大眾對奇幻劇感興趣，佢直言都希望《異》嘅口碑好，好慶幸可以參演到呢套劇︰「呢個經歷覺得比較特別。（擔心大家會將《異》比較其他劇？）唔會嘅，我自己都唔會咁去比較，各有支持者、喜好。」Hera笑話相對嚟講驚啲人比較依家同以前嘅佢，追問係咪好Care網民嘅評論？佢坦誠「都係」︰「擔心大家見唔到我有進步，如果真係見唔到，咁我就真係要檢討吓，好希望大家睇一套劇係睇得舒服，好希望成為大家嘅開心果。」