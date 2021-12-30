MOSTown新港城中心「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」

【特約報道】新年朝氣勃勃，最好全家人去飲啖茶，食個包！今個農曆新年，紅遍全球、通訊軟件貼圖下載量接近200萬次的日本原創角色《Usagyuuun小突兔》與香港人氣卡通人物《癲噹》首次聯乘合作，於馬鞍山MOSTown新港城中心攜手打造「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」主題活動，大排筵席齊賀新春佳節呢！

商場由2022年1月12日至2月15日將化身充滿過年氣氛、內設10大展區的『籠』鳳茶樓，包括6大喜慶打卡場景及4大行運新春遊戲區，而兩大可愛角色帶同好友以百變搞笑的吉祥點心造型，與大家暢遊「金黃行運拼盤」、「1288新春添運打卡牆」、「人日人人福滿泉」、「龍鳳傳承慶團圓」、「飽滿豐足點心宴」及「籠情蜜意」6大喜慶場景，迎接好運齊來的新春福氣！大人小朋友更可以大玩「福星『過』肥年」、「包發包中迎新春」及「迎春接福Let Eat糕」互動遊戲，躍動全身迎接精神爽利的新一年！H．COINS會員更可獨家參與「好運點心放送車」，化身成茶樓侍應，與阿讚貓一同以最快步速為茶客送上點心，齊齊成為送餐達人，贏取商戶優惠券。想招財運？大可到由1,288隻中式麻雀拼砌而成的「1288新春添運打卡牆」留倩影。此外，商場設兩大必玩刺激遊戲，大家只要場內消費滿指定金額，即可參加「福星『過』肥年」及「包發包中迎新春」遊戲；於限時內手持觸碰探測器，成功無誤地「穿」過2位人氣福星，即可獲贈印章乙個於點心卡上；而自問眼界非凡就要挑戰「包發包中迎新春」，只要將幸運包成功拋到指定點心籠，亦可贏取印章乙個；集齊兩個印章，即可贏取精美新年禮品或商戶優惠券！

年初七人日，「人日人人福滿泉」就有過節必備的長壽麵，《Usagyuuun小突兔》與《癲噹》更換上「包餃掂」造型結伴現身送上窩心祝福，祝大家身體健康，長壽年年，做乜都包搞掂！今年初十四又是情人節，蜜運中的情侶必定要走進「籠情蜜意」，《Usagyuuun小突兔》與《癲噹》將會化身成愛神邱比特向你們射出愛情之箭，送贈佳偶天成的甜蜜祝福！吃湯圓是元宵節的重要活動，中庭盡頭是神還原的「龍鳳傳承慶團圓」大禮堂，《癲噹》更帶同是次聯乘活動全新角色：寵物「老虎仔」與大家見面，一同品嘗湯圓團團圓圓！想感受『籠』鳳茶樓的飲茶盛況？大禮堂背後的「飽滿豐足點心宴」《Usagyuuun小突兔》和《癲噹》化身期間限定茶樓「伙記」，大家亦可充當其中一員，一嘗當「點心姐姐」的滋味。另外，商場L3亦設有「迎春接福Let Eat糕」體感遊戲，讓你以雙手接住《Usagyuuun小突兔》及《癲噹》造型的賀年糕點，保證新一年日日衣食豐足。

此外，《癲噹》將會於指定日子粉墨登場，鬼馬地化身茶樓侍應與粉絲們見面！大家只須以電子貨幣即日單一消費滿HK$200，即可與侍應造型《癲噹》合照，留下心甜回憶！於2022年2月12日至2月15日，以電子貨幣即日單一消費滿HK$200即可置身「籠情蜜意」中免費拍攝寶麗萊相片，與家人及愛侶留下最美一刻，時刻回味！

想將《Usagyuuun小突兔》與《癲噹》的祝福帶回家？商場也準備了主題限量揮春予粉絲換領，大家於2022年1月12日至2月15日期間，即日登記成為H．COINS會員，即可獲贈《Usagyuuun小突兔》×《癲噹》新年特別版揮春一對，2位人氣角色均換上醒神的紅色侍應服裝及全新賀年點心造型，為大家送上「一籠籠」的窩心新春祝福（數量有限，送完即止）。

詳情：

Usagyuuun × Ding Dong「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」

日期：2022年1月12日起至2022年2月15日

時間：中午12時至晚上9時

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）