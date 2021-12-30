聽歌學中文　謝安琪爆仔仔係Jer粉絲：功德無量

歌手謝安琪（Kay）在會展舉行音樂會，她以英文歌掀起序幕，一口氣連唱多首歌後，人氣男團MIRROR的Jer擔任嘉賓，出場與Kay合唱《大半生愛人》，Kay終於開口說話：「好鍾意Jer，所以請佢嚟做嘉賓，佢係在乎音樂嘅人，記得有次後台遇到佢，佢話唔舒服好困擾，因為佢好在乎自己嘅演出，所以我畀佢對唱歌嘅熱情吸引咗。」

Kay續謂：「我鍾意睇到新面孔，我入行時得到好多前輩提點，佢哋成日好留意新加入嘅朋友，覺得佢哋好好，所以我諗他日成為有經驗嘅歌手，有自己舞台時都可以請年輕歌手嚟交流。我哋面對好多艱難，人生時高時低，但有信心無論點樣都會有好嘅循環，好開心新歌手帶咗好多朝氣畀樂壇。」Jer即謂：「以前細個成日聽Kay，好榮幸同你合唱。」Kay即笑問他：「依家係咪唔聽啦？」Jer即否認，謂對方是自己超級喜歡的女歌手，續謂想透過音樂抒發不開心和高低起跌，Kay即笑言：「所以我咁鍾意你囉。」在唱出《山林道》前，Kay表示：「呢首歌送畀今日搭飛機走嘅舊唱片公司同事，要記得自己嘅初衷同起點。」最後唱出《囍帖街》，音樂會圓滿結束。

騷後受訪時講到相隔兩年再開騷，Kay表示因疫情很多工作延遲了，個唱都籌備了一段時間，講到尾聲時很感觸，她笑言：「我都驚自己太感觸會忍唔住喊，但咁大個人唔好啦，依家呢個年紀好多嘢要處之泰然。」提到沒有唱新歌，她就表示整個演唱會主題是關於人生歷程，故唱了很多成長時期的歌，包括王菲等。問到明年可會在更大場地開騷？她表示：「都有主辦有興趣同我哋合作，自己就再考慮吓先。」她又笑言要鬧爆最近在紅館開騷的張敬軒：「佢好誇張，搞到個後台咁，叫佢唔好拆，留番畀我哋用啦，同埋佢啲衫同舞台去到呢個程度，我哋以後啲騷點算，但佢都有送花籃幫我打氣。」

而講到邀得Jer擔任嘉賓，她表示是親自邀約：「因為喺後台撞過佢幾次，見到佢好認真開聲，就開始留意佢，佢係好識得發放愛同能量嘅歌手。（老公張繼聰會唔會呷醋？）唔會，同埋我個仔好鍾意Jer，佢呢一、兩年鍾意咗好多年青歌手，除咗Jer，仲有Anson Kong，佢聽多咗廣東歌，識多咗好多中文字，好開心，我都有親自多謝佢哋，真係功德無量。」