大比數拋離︱張敬軒撼贏MIRROR做「民選歌王」

近期樂壇最有話題性嘅，梗係張敬軒同姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）同陳卓賢（Ian）成為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強，亦即係男圑MIRROR中最具人氣嘅4位成員一齊「圍剿」軒仔，計人多一定係MIRROR，但計贏面，軒仔絕對唔輸蝕。到底呢個一人一投嘅人氣獎，到時獎落誰家就要等明年1月1日自有分曉，不過近日就有網友好心急最知呢5強中嘅最強者，所以就搞咗個非官方嘅「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」賽前民調嚟玩吓，都係一人一Like民選投票，開咗波一排，至12月29日晚上10時為止，結果係「四人難敵一手」，由非MIRROR成員張敬軒以大熱姿態遙遙先。

如果話MIRROR嘅應援係宇宙最強，咁軒仔嘅應援就係銀河系最勁，因為軒仔以13,307個Like大比數跑出居首位，第二位嘅竟然唔係鍾意派糖嘅姜濤，而係被譽為最唱得嘅Ian有4,625個like，第三名就係有3,869個like嘅Edan，第四名就係姜濤有3,568個like，暫時包尾嗰個係Anson Lo，都係比姜濤少100幾個，有3,454個like，都仲有得追嘅，不過要過軒仔頭就好有難度囉。

睇到畀軒仔「神聖一Like」嘅留言，佢哋好似搞選舉咁，唔係「軒公必勝」就係「張敬軒世一」，有啲人仲話「好鍾意MIRROR，但唔好意思，一定投畀軒公」，亦網友就爆金句話「人多雖然好辦事，但要軒公就唔係話咁易」。