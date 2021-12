《哈利波特》(Harry Potter)上映20周年特備節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》即將播出,飾演「哈利仔」的英國男星丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)自爆當年拍攝電影時,暗戀大自己23年、飾演奸角「貝拉雷斯壯」的英國女星海倫娜寶咸卡特(Helena Bonham Carter)!

節目中丹尼爾讀出當年寫給海倫娜的情書:「好榮幸做到你拍檔同杯墊,因為我成日幫你攞咖啡……」他接著尷尬地笑,海倫娜鼓勵他讀下去,他便自爆:「我係愛上你。如果我早生10年就好啦,可能有機會。」

丹尼爾亦自爆初戀亦在片場發生:「我個初吻係嚟自嗰度嘅人。我最初幾個女朋友都係。」他不肯透露女友身份,但指拍攝第4集《哈利波特火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)時青春期的演員們都荷爾蒙大爆發。