與HAHA美珠贏情侶獎　劉在石捧MBC演藝大獎

韓國MBC電視台的年度頒獎禮《MBC放送演藝大賞》昨晚舉行，早前確診新冠肺炎的「國民MC」劉在石病愈後首度現身，憑人氣節目《玩甚麼好呢？》勇奪最高榮譽的大獎，實至名歸，是他入行以來獲得的第18個大獎，而大獎由女歌手李孝利頒發，曾於去年和她合作的劉在石與她攬攬敍舊。

他在獲獎後特別多謝在家收看頒獎禮的父母、外父外母、太太羅京恩及一對子女，又提到曾擔任《玩》導演的製作人金泰浩：「由《無限挑戰》合作到《玩》，我無法想像沒有他的《玩》會是甚麼樣子，我既覺得擔心，同時也很懷念跟他合作的時光，但我會支持他的新決定，真的很感謝他。」最後他又提到最近因肺癌病逝的諧星兼歌手金哲岷：「他總是在街上努力地為很多人送上歡笑，很可惜地他離開了人世，希望你在天國繼續為在那裏的人帶來歡笑。」

而劉在石亦與金九拉、金成柱、朴娜萊、李英子及全賢武一同獲頒年度藝能人獎，又和女團Lovelyz出身的美珠及男星HAHA憑《玩》奪得最佳螢幕情侶獎，美珠則與男歌手朴宰正奪得新人獎，至於池石鎮、朴宰正、金正民、KCM、Simon D、李東輝、Wonstein及李相二今年在《玩》中組成的限定組合MSG Wannabe就獲得最佳團隊精神獎，而《玩》亦捧走年度綜藝節目獎。

昨晚頒獎禮超時近1小時，李孝利在頒獎時說：「我在濟州島坐晚上7點的飛機來這裏，他們說會在12點左右完結，但現在已經過了1點，太長了，對吧？」劉在石便說：「雖然這是有很多人得獎和分享喜悅的場合，但如果能夠縮短一些就非常好了，希望明年的頒獎禮可以在同一日完結。」

以下是部分得獎名單

大獎：劉在石《玩甚麼好呢？》

年度藝能人獎：劉在石、金九拉、金成柱、朴娜萊、全賢武

年度綜藝節目獎：《玩甚麼好呢？》

男子最優秀獎：安貞桓《不吵架就萬幸了》、旗安84《我獨自生活》

女子最優秀獎：申奉善《玩甚麼好呢？》

男子優秀獎：劉世允《黃金漁場》、張東民《幫我找房子吧》

女子優秀獎：洪賢姬《全知干預視角》

製作人獎：《我獨自生活》

最佳藝人獎：柳炳宰《全知干預視角》、梁世亨《越線的傢伙們》

最佳角色獎：鄭俊河《玩甚麼好呢？》、HAHA《玩甚麼好呢？》

最佳螢幕情侶獎：劉在石、美珠、HAHA《玩甚麼好呢？》

人氣獎：金鐘民《玩甚麼好呢？》及《越線的傢伙們》、Sandara《蒙面歌王》、Key@SHINee《我獨自生活》

最佳團隊精神獎：MSG Wannabe

特別獎：Yuri、玉珠鉉、Aki、Soyeon

男新人獎：朴宰正《玩甚麼好呢？》

女新人獎：美珠《玩甚麼好呢？》