超滋潤護膚步驟　最佳狀態迎新年

又到新一年，踏入香港的濕冷季節。天氣寒冷容易影響膚況，長時間暴露在冷空氣之中，肌膚水分容易流失，因此在冬季補濕非常重要。而冬季的補濕跟夏季的補濕不同，夏季的需求是清爽，冬季需要的是超級滋潤。所以選擇的保養品質地比夏季更爲厚重，要選擇長效補濕的乳霜和精華液為臉部肌膚補濕鎖水。以下分享一個護膚步驟，趁着農曆新年未到之際，可以從現在開始速效護膚，等到時以最佳肌膚狀態出去見親戚朋友。

第一步：善用修護精華

濕冷季節帶來的肌膚問題會非常嚴重，輕則皮膚缺水產生乾紋，重則肌膚過敏脫皮。如果你發現肌膚開始出現乾紋的迹象，可能就需要有補水修復功效的精華液來紓緩肌膚狀況。精華液可以用來當面霜的前導液來使用，面霜質地太濃稠，直接擦臉會比較難擦勻。先用精華液軟化皮膚角質，再擦面霜就有事半功倍的效果。Lancôme升級版嫩肌活膚精華液啟發自微生態科研，融入7種益生元及益生菌萃取物，幫助修復肌膚屏障。使用7天後皮膚變得柔嫩透亮，還能修復細紋等歲月痕迹，帶來獨一無二的護膚體驗。Clarins第8代賦活雙精華獨創雙管設計，調配出親膚黃金比例的「水＋油」雙精華配方讓精選21種高效修護抗老植物萃取直擊肌底，激發細胞修護功效。

第二步：長效滋潤面霜急救肌膚

等精華液被吸收之後，最後的步驟就是擦面霜。以下推薦兩款特別滋潤的面霜，讓你的肌膚從內到外散發出光澤。Elizabeth Arden「8小時潤澤修護系列」有着肌膚修復功效和絕佳補濕能力。系列中的潤澤霜更是可以修護、紓緩和滋潤肌膚的神奇萬用霜，內含維他命E提供長時間的鎖水補濕效果，除了用在臉部，更可用在身上的每一寸嬌嫩肌膚。Chantecaille一直很受歡迎，品牌的鑽石級面膜更是輕熟女必不可少的護膚用品。全新推出的升級配方有緊緻肌膚的功效，能即時撫平肌膚乾燥帶來的皺紋。而且還有強效抗皺六胜肽及多種草本萃取成分，加強抗衰老功效，顯著減淡臉部紋理及提升面部輪廓。