MIRROR陪你跨年迎接2022 網上全球直播同大家一齊High

香港旅遊發展局（旅發局）今年將會復辦除夕倒數實體活動，並採用嶄新的形式，首次舉辦「香港跨年倒數演唱會」，於西九文化區藝術公園作戶外演出。演唱會陣容強大，由一眾年輕人氣歌手及組合，包括MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay）、鄭欣宜等，聯同於2019年成為亞洲首個榮獲英國《留聲機》年度管弦樂團大獎、獲譽為亞洲頂尖古典管弦樂團之一的香港管弦樂團，攜手呈獻一場萬眾期待的跨年演唱會！

旅發局除了以抽獎形式送出3,000張門票外，亦會以電視及網上直播至全球各地，讓市民及旅客無論身處何地，都可以欣賞到演唱會，感受倒數一刻的熱鬧氣氛！

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半舉行。演唱會舉辦場地西九文化區藝術公園，有多個新亮點，其中全新開幕的M+博物館外牆大螢幕，更會亮起倒數時鐘，讓全場齊聲倒數，一同迎接2022年來臨。

「香港跨年倒數演唱會」

日期:12月31日晚上10時

網上直播