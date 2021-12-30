逝世18周年︱梅艷芳死忌　粉絲致祭情不變

已故一代歌后梅艷芳（阿梅）逝世18周年，今日（30日）是其死忌，一眾「梅迷」一如既往帶同花圈、花束、阿梅生前喜愛的食物祭品等去到九龍塘省善真堂拜祭，其中花圈上寫上「十八年思念梅艷芳」、「梅艷芳情懷未變」字句。

梅艷芳歌迷會幹事Candy受訪表示每年10月10日（生忌）及12月30日（死忌）都會前來拜會偶像，雖然疫情期間不能搞聚會，但緊接都會聯同其他歌迷去大嶼山海薈塔拜祭。「梅迷」Winnie指今年有傳記電影《梅艷芳》，令更多人更掛念阿梅：「睇到好多人帶同下一代欣賞，自然明白點解父母咁鍾意佢，一位香港出生嘅女仔，由10幾歲奮鬥到40歲呢光輝嘅一生，亦一直低調行善。」續謂為延續阿梅行善精神，今年捐款5萬港元至慈善機構，另外，國內歌迷都有自發性做善事。

Candy指入戲院欣賞電影7次，每次都會睇到眼濕濕，並大讚女主角王丹妮好努力詮釋：「帶番好多回憶，亦覺得團隊好用心，搞咗好多宣傳，令大家永遠記得佢，對呢部電影冇失望。」而Winnie就話睇過接近10次，她坦言首次睇都有點兒抗拒，因為覺得偶像是無人可代替，但之後愈睇愈投入。