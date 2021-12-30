近年飲食文化流行新派創意，除了各式小菜，美味簡單的漢堡包都可以有好多變化，來到冬日，有漢堡包店以應季的菇菌入饌，讓客人提升飲食體驗。

矜貴法國松露

芸芸法國矜貴食材中，被喻為土中黑讚的黑松靈一向受食家歡迎，馬鞍山的手工漢堡店Sick! Burger，由現時至1月中推出新品「Sick! Truffle」，用新鮮法國黑松露製作配漢堡。即批黑松露片配加入自家製雞肝醬、黑松醬、菠菜苗和蘑菇打造的安格斯牛肉漢堡，芳香富層次。想令味道更豐富，可配襯特別設計的香濃蘑菇湯，令整個體驗提升。

炭烤乾式熟成西班牙漢堡扒

以獨有直火烹飪及選用不同產地的肉類和海鮮而聞名的Fireside最近推出全新的肉漢堡；賣相看似簡約，但用上罕見的乾式熟成西班牙Rubia Gallega牛肉作材料，牛肉經40日的乾式熟成後，由人手精細地剁成漢堡扒，再於由備長炭加熱的火盤上烤至微焦又細嫩的質感。乾式熟成的漢堡扒夾於兩塊自家製布里歐麵包多士之間，配上優質用料包括西班牙伊迪亞薩瓦爾芝士、香烤黑喇叭菇及黃蘑菇和蘋果木烤曼加利察煙肉，漢堡扒上更會添上5克意大利白松露，矜貴之餘又風味獨特。

冬日野菌

日本菇菌一向優質，MOS Burger剛推出的「旬の野菌手工和牛漢堡」，就選用日本的冬菇、秀珍菇、杏包菇，加生菜、南瓜、芝士，配手工製作澳洲和牛漢堡扒，淋洋葱汁和蛋黃醬，滋味與別不同。