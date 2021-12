藝人關智斌(Kenny)近年轉戰內地發展,適逢今日(30號)係41歲正日牛一,現身在上海嘅佢獲同樣喺上海工作嘅好友蔡卓妍(阿Sa)及鄭希怡(Yumiko)慶祝生日,壽星仔以一橙紅色冷衫及冷帽造型上陣,相當好意頭,捧住蛋糕同大家留影。

Kenny上載當日派對相片,並感性發文:「Thx for sharing your love and joy to me. 久而久之,大家已經變咗屋企人。雖然是跌跌撞撞的一年,還好有你們在,把我的生日願望也送給你們。」阿Sa再次隔空向老友講生日快樂:「Happy birthday to my 刀疤斌」圈中藝人陳家樂、張繼聰、胡蓓蔚等均留言送上祝福。