《梅艷芳》請市民免費搭電車　王丹妮下年再接新片

適逢今日（30日）是已故一代天后梅艷芳離世18年忌辰，傳記電影《梅艷芳》製作公司請全港市民免費搭電車，女主角王丹妮（Louise）及導演梁樂民都有現身與廣大市民搭叮叮同樂。講到電影上映至今票房衝破6千萬，兼創多個佳績，包括「年度中文電影總票房No.1」，導演直言冇諗過有此成績：「唔係用票房嚟諗個古仔，係努力拍好個古仔先。」

問到如何慶祝？Louise笑謂只是跟家人食飯慶祝，又說今次電車之旅十分有意義：「繼承番梅姐（梅艷芳）愛社會、愛大家、大愛嘅心，都好難得同『梅迷』一齊坐電車，聽歌、唱歌好開心。（會高歌一曲？）應該會嘅。」梁樂民話電影令大家憶起、掛住阿梅好安慰，多謝香港人、團隊幫助達成開鏡前3個目標：「首先係同梅姐成長嘅人唔會鬧得我哋好勁，第二樣係令同輩睇完套戲好掛住佢，第三係90後認識佢，知道佢演藝事業幾咁精彩。」Louise接話電影好有正能量，鼓勵好多阿梅的Fans及觀眾：「收到好多Message，面對生活嘅低潮、困難，透過呢部電影搵番信心、初心，令佢哋繼續努力向前。」

憑《梅》成功彈起，問到Louise現時可有其他商演工作邀約她再飾演梅艷芳？她說跟好多拍完傳記的演員一樣，之後會Move on拍其他類型的電影、角色，呈現不同感覺，希望成為多面貌的演員：「好多工作傾緊，放完聖誕節後，開始接番廣告、拍攝工作，電影就再等下年。」導演會否再開戲給Louise拍，轉換新形象？他大讚對方可塑性好高，但大前提是要搵個夠高的男演員跟她拍對手戲，希望有機會再合作。