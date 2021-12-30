靈敢侶情：EQ大提升

經歷抑鬱和驚恐症之後，EQ高了不少。

以前，我好介意別人妄下不代表我的評論，例如說我物欲強，因為拍攝用的碗碟太多；又或者，寫文抒發感覺時，又說我情緒化；着T恤，竟然是裝窮博人同情等等。過去，你若說我不是，我跟你過不去，我必定自辯，辯到天昏地暗。

去年，忙得不可開交，捱出抑鬱和驚恐症，更曾經在教課時突然有窒息的感覺，終於知道要幫自己了，立即列出多個身體上的保健計劃：每天要吃飯和睡覺，累了要休息，然後，就是學習保護心情。

如果你認識我已久，大概會記得以前我經常回覆留言，但我卻在教室開業之後，變得愈覆愈少。有人說，我這是利欲熏心，說實話，看到時心挺傷的，難道，我過去多年的努力都白費了嗎？但亦是由那一刻開始，我悟出每個人都有張嘴，不是用來說話就是吃飯，我作為箭靶，會被言語傷害的機率必定比人高，更何況，他們不認識真正的我，會亂猜也很正常。

既然如此，別人喜歡說甚麼就由他吧，他開心我ok。

能夠進入化境，並非源於重傷心死，而是我深信：我的學生了解我。他們每月見我幾次，我甚麼人他們最清楚，所以，別人認為我怎樣我就怎樣吧，我問心無愧，我有愛護我的人。

回想起來，過去亦有不少人勸我「別太在意」，那時我反駁說：「不在意是全面的，不在意別人罵的同時，也不會在意別人讚，同時更加不會在意你是否喜歡，難道大家想我變成這樣？」

終於，這一天真的來了，當我擔心讀者會因而離棄我的時候，他們卻說：「只要你開心，我ok，你多休息就好。」

真正愛護自己的人，不會道聽塗說，不會說三道四。化境，也不是不問世事，而是終於找到值得專注的事，我的工作，是設計食譜和教課，我就將這份保護放在心中，專心做好一切，其他事若理會太多，反而辜負了只在乎我是否開心的你和你。

就這樣，我不再緊張，不再擔驚受怕，病，慢慢康復了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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