宋宛穎專注事業唔拍拖　陳庭欣怕問麥玲玲姻緣？

藝人薛家燕、周志康、宋宛穎、玄學家李居明、李丞責、麥玲玲今日（30日）在將軍澳電視城為無綫節目《新春開運王》拜神，嘉賓包括有陳庭欣、陳曉華等。首度主持節目的應屆港姐冠軍宋宛穎被薛家燕大讚口齒伶俐，被問到可會向眾師傅攞運程貼士？她說：「會問吓事業同埋健康，自己啱啱入行，姻緣就唔諗住，過多2、3年先啦。不過，師傅話屬兔明年桃花運好旺，依家冇拍拖，不過觀眾緣都係桃花運嚟嘅。」

港姐師姐陳庭欣則自言也是屬兔，但隨即發現暴露了年紀秘密，她笑說：「我都係兔年，我唔會大你12年掛，我哋應該係同一個兔年嘅，哈哈。」她指會趁節目向眾師傅狂問運程貼士甚麼時候出嫁，她說：「麥玲玲師傅1年得2個月喺香港，自己想問吓健康、事業。不過，就唔會問姻緣，上年年初四玲玲師傅話我會分手，建議我嫁去外國，呢啲係師傅嘅另一番見解，講咗睇吓我哋聽唔聽。」

李居明大師爆家燕姐恨追多個孫女，大師指點她要追女孫，其兒子及新抱行房就要在凌晨3點進行，家燕姐笑說：「好彩係半夜，如果晏晝返緊工就唔知點算。」大師又指家燕姐的姻緣運，要到2028年真命天子才出現，家燕姐笑說：「咁呢幾年等我湊吓孫先啦。」