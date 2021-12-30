視帝5強鬥禮讓！馬國明鄭嘉穎睇好譚俊彥攞獎

無綫一年一度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於本周日2022年1月2日舉行，今年頒獎禮加入不少新元素，除了提前選出5強名單、在頒獎禮當日新增由現場傳媒投票的「最佳衣着藝人」外，各獎項的5強候選人日前齊齊着靚靚為頒獎禮拍攝場刊，包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明、張振朗、李佳芯、林夏薇、黃智雯、鍾嘉欣、姚子羚、周嘉洛、胡鴻鈞、滕麗名、張頴康、泰臣、朱敏瀚、陳自瑤等等。眾人更分別接受了無綫娛樂新聞台及《東張西望》專訪，大談賽前感受及心水得奬人。當中鍾嘉欣及梁芷珮更是剛完成隔離不久便趕來拍攝；至於因工作關係未能抽空現身拍攝場刊的鄭嘉穎及陳貝兒，則由大會另作安排。

今年一眾視帝候選人均十分「禮讓」，馬國明及鄭嘉穎異口同聲點名睇好譚俊彥，對此譚俊彥坦言感恩，並笑言：「我要多謝兩位師兄咁客氣，尤其馬國明，佢曾經同我講過好多好鼓勵我嘅說話，多謝你哋，亦都承你哋貴言呀。」另一同樣獲得很多人支持的還有張振朗，當中入圍「最受歡迎電視男角色」、「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視歌曲」的胡鴻鈞便看好張振朗和鍾嘉欣：「視后我睇好鍾嘉欣，我唔想好似佢Fans咁，但我真係希望佢有好成績；男主角我就希望係張振朗，佢每套劇每個角色都真係用盡佢嘅能力去演，所以我覺得佢好值得嘉許。」陳展鵬則搞笑地順勢宣傳將於2022年1月10日首播的《鐵拳英雄》，他笑言：「唔知係咪我依家有咗小朋友，咁可以叫我鐵拳爸爸，哈哈，嘩！幾犀利呀。」

惺惺相惜

視后方面各候選人同樣惺惺相惜，其中姚子羚說：「另外4位我自己都好喜歡同欣賞，佢哋都係好努力、優秀，我覺得邊個攞獎都好開心。」林夏薇則笑言要努力準備當晚戰衣：「因為拍緊劇，我未有好多時間試，希望出到嚟係端莊又靚。」女子組方面，姜麗文今年可謂交出亮麗成績單，先後入圍「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」以及「飛躍進步女藝員」5強；對於獲取如此佳績，她坦言嚇親：「好驚喜、好感恩、好享受依家呢刻，因為唔知幾時再會發生呢件事。信心我唔敢講，因為事實上其他候選人我都好尊重同欣賞，但我當然想攞獎啦，但唔代表應該攞㗎嘛。」

另談到劇集《愛．回家之開心速遞》入圍多項提名，憑「金城安」一角入圍「最受歡迎電視男角色」的周嘉洛坦言很興奮：「我好開心同媽媽（滕麗名）一齊入圍最受歡迎角色獎！」至於向來擅長搞笑的陸永，對於入圍男角色未打仗先認輸，他說：「我梗係冇機會啦，點會有呀，一嚟對手強，二嚟個人弱，唔需要對手好強，你自己好弱就已經知道冇㗎喇！」同樣入圍「男配角」的張頴康則笑言原本打算問劇組借戰衣了事：「我有問過劇組我有套結婚嘅禮服可唔可以借嚟出席頒獎禮，但我返去同我太太講時，佢叫我唔好咁。」