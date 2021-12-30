2022科技預測：iPhone飛走劉海　元宇宙爆紅

回顧2021年Gadgets界，安心手機抬頭、5G網絡平民化、Mini LED與OLED電視激鬥、電競Notebook進入成熟期，各方面發展都十分精彩！展望2022年，究竟手機、電視、電腦有何新發展呢？而元宇宙又如何改變世界？以下2022科技展望同大家一一拆解！

手機篇：iPhone SE3有望推出 新晶片壓境

先說最多人關注的iPhone，網上爆料指iPhone 14終於飛走劉海，並以開孔式鏡頭取代以往的自拍模組，後置鏡頭不再凸起，改為與背蓋對齊。介面由Lightning變為Type-C，達到USB 4.0規格，傳送一條2小時的4K ProRes影片比舊介面快85倍！另外，外媒報道Apple將於明年3月推出平價版iPhone SE3，沿用前代的實體Touch ID及4.7吋LCD屏幕，但就升級採用最新的A15晶片，具有5G功能且提升拍攝質素，預料售價在400美元以下。

摺芒手機的選擇增多，今年繼Huawei P50 Pocket及Oppo Find N後，Honor Magic V將於下月面世，其8吋摺屏表面有UTG超薄軟性玻璃保護，減少摺痕及增加透光性。另一方面，Qualcomm於本月發表新旗艦級晶片Snapdragon 8 Gen 1，製程由5nm提升至4nm，CPU效能提升20%，功耗下降30%，Moto Edge X30已搶先使用，之後輪到小米12。說到晶片，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑預料來年全球仍然供應短缺：「晶片荒繼續影響手機供應，廠商會集中貨源於中高檔手機，低檔次如安心手機首當其衝，供貨量會減少。」

電視篇：QD-LED初亮相 LG新4K OLED

市傳Samsung將於2022年上半年發表首批QD-OLED電視，並提供55吋及65吋兩個尺寸。這技術既有Quantum Dot量子點的豐富色彩，又有OLED輕薄、高對比及廣視角等優點，而且較LG Display的白光OLED更加明亮。至於LG來年除會推出主打遊戲市場的43吋OLED電視外，還會往75吋以上發展，其97吋4K OLED電視將於CES 2022開展前一周亮相。此外，隨着TCL上月發表首款65吋8K噴墨列印OLED面板，這種低成本的電視技術有望在市場分一杯羹。

電腦篇：Alder Lake筆電大軍 AMD Zen 4迎戰

Intel今年發表了第12代Core Alder Lake處理器，筆電版已開始供貨，採用Intel 7製程設計及大小核心配置，但就改用BGA Type 3形式封裝，最多搭載14核心。已知型號有Core i9-12900HK、Core i7-12800H、Core i7-12700H，功耗最低只有45W，首批預載機型將於CES 2022亮相。另外，第13代Core Raptor Lake預計明年第三季登場，核心數目進一步提升。AMD則以Zen 4架構的下一代Ryzen處理器迎戰，預定明年中前發表，以5nm製程打造，在同時脈下較上代快29%。

元宇宙篇：軟硬件升級 NFT繼續熱炒

「元宇宙」的英文Metaverse早於1992年科幻小說《Snow Crash》出現，其他稱呼如Cyberspace等都是泛指「元宇宙」的虛擬世界，直至今年Facebook改名Meta、NFT非同質化代幣瘋炒等，才成為全球熱話。「元宇宙」藝術家及香港遊戲產業協會秘書長楊守能（Vincent）認為，Facebook改名Meta是銳意進軍「元宇宙」虛擬世界，早年收購Oculus眼罩開發商，除了用作玩遊戲外，還升級其VR功能支援多人會議及Messenger通話等社交用途，發展潛力巨大。不過最令人期待應是Apple有機會於2022年推出AR/VR眼鏡，預計解析度和User Experience會再提升之餘，甚至會發展到毋須遙控器便能偵測用家的手部動作，讓人更能投入虛擬世界之中！

至於今年「元宇宙」熱炒的NFT非同質化代幣，初期多以實物數碼化或虛擬藝術品作主導，到下半年一眾時裝名牌和潮牌紛紛在NFT插旗，如Adidas便與無聊猿聯乘，推出猿身運動服的3D NFT；而無聊猿、Monkey Kingdom等數碼頭像由初出時不足1枚ETH以太幣，不足數月已升值了數十倍（每1枚ETH以太幣約值HK$31,700）。Vincent預期NFT商品將會愈來愈普及化，逐漸深入我們日常生活中；待數碼貨幣如Bitcoin、ETH等普及化後，甚至乎可將樓契、生活用品等與NFT連接，踏入新經濟模式。

同場加映：虛擬世界 有價有市

虛擬世界遊戲並不是新鮮事，如《Sim City》早於90年代登場、《Second Life》千禧年初更引起一時佳話，但始終不及近年崛起的《The Sandbox》般具話題性，連新世界CEO、羅兵咸永道香港等都斥資購入遊戲內的虛擬土地。Vincent認為「元宇宙」遊戲來年將繼續發熱發光，全因引入區塊鏈（Block Chain）概念，令遊戲內由土地以至物品都獲得產權認證和保障。難怪Adidas也宣布於《The Sandbox》建立「AdiVerse」元宇宙世界呢！