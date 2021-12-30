【營事檔案】雙色奇異果無酒精Mojito　唔傷身

假期少不免多飲幾杯，而Mojito都是熱門的選擇。它是一種Cocktail，傳統上是由五種材料製成的，包括蘭姆酒(Rum)、沙糖、青檸汁、梳打水和薄荷葉。今次加入奇異果以及不加入酒精，更加適合大部分人士。

綠奇異果 膳食纖維較多

奇異果有分綠色及金色兩種，到底營養上有何分別呢？其實綠奇異果的膳食纖維、維他命A及鈣都比金奇異果多。每100克來計算，綠奇異果有3克膳食纖維，而金奇異果就只有大約1.5克的膳食纖維。膳食纖維在大多數的水果都會有，能有助排便，改善便秘。

金奇異果 維他命C含量較高

至於金奇異果，最近大受歡迎，因為它比較甜、比較軟，其中一個原因是因為金奇異果的膳食纖維含量較少，因而比較軟身。另外金奇異果的卡路里及糖即使比綠奇異果高，但相比葡萄及杧果等較高糖含量的水果，它已經屬較低的一種，所以奇異果是屬於低糖低卡路里的一種水果選擇。除此之外，金奇異果的維他命C及鉀都比綠奇異果高，維他命C含量更加比綠奇異果高一倍。

【雙色奇異果無酒精Mojito】(2人份)

材料：

青奇異果 1個

金奇異果 1個

新鮮薄荷葉 2片

羅漢果糖 2湯匙

新鮮青檸汁 40ml

無糖梳打水 400ml

鹽 適量

冰 適量

做法：

1.將青奇異果、金奇異果切粒，然後搗成果泥，備用。

2.將鹽倒在碟中，沾滿杯邊。

3.在杯中加入青檸汁、奇異果、羅漢果糖攪拌。

4.然後加入冰及蘇打水，再以薄荷葉裝飾即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。