被檢舉代言境外賭博網站　張信哲急發聲明：已終止合作

有「情歌王子」之稱的台灣歌手張信哲，近日遭網友舉報，指他為一個境外賭博網站擔任代言，以及在內地推廣外，該網民更聲稱被該賭博網站詐騙，損失共人民幣150萬元（約港幣180萬元）：「和因是張信哲所代言的不無關係，首先在感覺上就會給人一種正規有保障的信任」。事件引起關注，有大批內地網民因此聲言要抵制張信哲及其作品，就連邀請他作為跨年晚會嘉賓的東方衛視也被投訴及抵制。由於太陽城集團前主席周焯華（洗米華）早前因涉嫌在中國境內開設賭場而被拘捕，加上台灣天王王力宏失德而被封「劣迹藝人」，網友擔憂恐怕又多一名「優質偶像」出事：「這世界能不能讓人活一下」。

直至晚上張信哲經理人公司發表聲明，指出近日網路平台針對張信哲之負面評論及報導，造成公眾的關注及資源耗費向社會大眾誠摯地致歉，並於聲明中還原事實，會檢討事件過程中處理不當對於社會大眾所產生的負面影響。

公司發聲明後，張信哲本人再發聲明，他表示當時其經理人公司和「某娛樂公司菲律賓公司」簽約時，合約符合當地法律。他透露合約由其經理人公司與對方簽署為期一年的合約，由去年3月至今年3月合約屆滿，之後便終止一切合作，他說：「但在近日，代言之事不斷被不實描述放大，嚴重誤導大眾並造成負面輿論和公共資源的浪費，我深感困擾。同時，我也在深刻反思檢討自己，身爲公眾熟知的歌手，守法只是底線，在道德層面更需做出表率，謹言慎行，以身作則。」並就事件令公眾造成的不良影響，表示歉意。

張信哲重申自己入行30多年，一直全心投入音樂工作，用聲音傳遞愛與正能量。他希望事件能早日結束，將焦點關注回到音樂上，「我也會把修德修藝，满足社會期待作爲今後的行為標準。我依舊是你們認識的那個熱愛音樂的歌手。」