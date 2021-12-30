黃家駒讚夠正氣！黃貫中重新演繹Beyond經典曲

由內地藝人李現、辛芷蕾領銜主演英皇電影《古董局中局》，於內地票房相當不俗，香港亦已定於明年1月13日公映，該片之推廣曲《大地》亦已曝光，重新演繹這首華語經典的黃貫中（阿Paul）興奮表示：「《大地》算是Beyond的早期作品，第一次錄音時我仍很年輕，未算完全領會歌詞意思，到依家重新細味，才發覺意境好深遠，畢竟人已長大了，唱歌的感覺自然有所分別；這個新版本添加了一段Rap，頗有趣，將歌意推向另一個層次，我也很喜歡新編曲，節奏感較為強勁，舊版本唱得太多了，新版本會帶來新刺激！」

《大地》是阿Paul首度擔任主音的主打歌，意義重大，昔日情景歷歷在目，阿Paul笑言：「有日家駒（黃家駒）忽然說，《大地》就由我去唱，我奇怪地問為什麼，家駒說這首歌很適合我，因為我夠正氣喎！那時我很聽話，就這樣唱了《大地》，結果成為Beyond第一首得獎金曲，對我當然有重大意義！」

早前阿Paul在內地節目《披荊斬棘的哥哥》多次演繹Beyond另一首傳世金曲《海闊天空》，成為一時佳話，阿Paul娓娓道來箇中原委：「以前我一直沒有太刻意去唱經典金曲，覺得唱歌就是唱歌，現在卻多了一份使命感，原來很多年輕人對我們認識不算太深，尤其90後、00後，舊旋律也許會勾起他們的童年回憶，令年輕人重新認識我們；對我來說，家駒已離開這麼多年，唱回舊歌，可以拉近我和他的距離，像這次重唱《大地》，就令我想起他當日怎樣遊說我唱這首歌，如今走進錄音室，又再多了一份新感覺！」問阿Paul何時再踏舞台？他謂：「我一直有準備開演唱會，音樂人的生命，要在演唱會之上才會盛放得最燦爛！期望疫情盡快過去，群體活動回復正常，我也可以盡快開騷！」