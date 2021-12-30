出口亞梨沙　解放G奶迎30

日本嘅法定成人年齡為20歲，所以好多人都視19歲踏入20歲為人生重要里程碑，但對於女人嚟講，由29歲踏入30歲，都係一個重要嘅階段，唔止身心變得成熟，仲會逐漸散發出令好多男人難以抗拒嘅女人味。今年29歲嘅出口亞梨沙，為咗紀念自己就快成為一個30歲嘅女人，特別來一次G奶大解放，真係好大方呢！

電視台出道

講到身材正嘅寫真女優，出口亞梨沙絕對有條件入圍，一來對G奶堅挺又富彈性，二來佢個屁股又圓又翹，加上腰幼腿幼、肌膚雪白鮮嫩，無論換上水着抑或趴喺度影相，都非常誘人，唔拍寫真絕對係男人嘅損失！不過，亞梨沙唔係一出道就加入寫真界，佢起初喺電視台做主播，演出過知名節目《早安呼叫ABC》，後來被出版社賞識，開始頻頻出寫真，人氣亦隨之上升。

回歸寫真界

雖然寫真事業發展得唔錯，但係阿妹似乎鍾意做演員多啲，所以做咗寫真女優冇幾耐，又將工作重心擺喺舞台劇方面，亦演出過電視劇《歌舞伎町弁護人 凛花》、電影《超級戰鬥純烈者》等等。由於要拍劇、拍戲同做電視台主持，搞到佢好耐都冇拍寫真，幸好佢最近終於回歸，推出3年以來首部個人寫真集《Entrance》，令唔少寫真迷都十分期符。

尺度勁大膽

據亞梨沙透露，呢次回歸係為咗紀念自己即將由20路變成30路，希望留個美好回憶。為隆重其事，阿妹唔止去到環境優美而帶點神秘感嘅屋久島取景，更加嚟個超級大解放，作出背面全裸嘅演出，仲有一幕喺森林拍攝嘅濕身鏡頭疑似透點添！佢仲賣花讚花香，畀呢本寫真集100分，唔知粉絲又滿唔滿意呢？