唐詩詠晒「密照」撐蝦頭開騷:So proud of this girl

藝人楊詩敏(蝦頭)昨晚(29日)舉行自資的慈善音樂會,好友唐詩詠、火火都有來捧場,昨日也是蝦頭的生日,音樂會以唱歌及戲劇形式進行,開場她以連串梅艷芳的金曲Medley炒熱氣氛,又與男觀眾大跳貼身椅子舞,搞到全場尖叫,之後她演繹四大天王的快歌,來一場勁歌熱舞,令觀眾眼前一亮。

音樂會上蝦頭又分享其感情世界,坦言年少輕狂也經歷不少,以前有個男朋友比較花心:「同佢分開後,我都有四圍識男仔拍拖,後生時候係會咁,個男仔好似變咗第二個人咁,好有責任感,已有自己家庭同兩個小朋友,但依家嘅我就選擇唔拍拖住。」完場前全場觀眾大合唱她唱生日歌,令她感動落淚!

完騷後,唐詩詠亦有在社文網上載與蝦頭在後台的「親密」照片,留言:「So proud of this girl,先愛自己,才有能力愛別人,你證明了藝術的power,證明了蝦米的power,更證明了愛的power,期待你下次的solo,Rebirth的蝦米,I’m so happy for you!」