型男要分享　閨蜜最擅長

喺現實生活中，閨蜜之間就算關係再密切，都唔會分享男友，但喺四仔入面，乜嘢荒唐事情都會發生，當中嘅靚女完全唔介意玩三人行，同閨蜜齊齊上陣，身為佢哋嘅男友真係艷福無邊！

敏感雙嬌

同聲同氣兼有共同興趣，咁先可以成為閨蜜，而呢套由EroticaX推出嘅《Sensual Touch》，當中嘅閨蜜有多一個共通點，就係大家嘅肉體都好敏感，當佢哋面對男士嘅愛撫，都會出現異常興奮嘅反應。影片由James Avalon執導，搵嚟Eliza Ibarra、Spencer Bradley、Nella Jones等脫星演出，個個都水量十足。故事講述Spencer Bradley同閨蜜Eliza Ibarra分享自己男友有幾正，除咗持久力十足，愛撫技巧更加係無得頂，未入正題已經令佢高潮迭起……眼見閨蜜聽到囉囉攣，Spencer決定益老友，齊齊上床同男友開性愛派對。

曳曳保母

閨蜜之間有好嘢梗係要分享啦，好似呢套由Sweet Sinner推出嘅《Naughty Nannies》，當中嘅脫星連型男老闆都攞嚟分享，十分狼死！影片由四仔名導Jacky St. James主理，搵嚟兩位清新脫星Kylie Rocket同Anna Claire Clouds一齊演出，劇情講述任職保母嘅Kylie，多次因為勾引男老闆而被辭退，但佢死性不改，再次搭上男老闆，仲將自己嘅風流事迹講畀閨蜜Anna Claire Clouds知道。結果喺好奇心作祟之下，Anna決定到閨蜜屋企應徵做保母，之後發生乜嘢事就留畀大家慢慢睇。話時話，Anna嘅外形清純，但扮演癡女時入型入格，片中要佢主動勾引男波士，呢啲情節簡直係為佢度身訂造。

最佳拍檔

閨蜜分享男友嘅劇情固然吸引，但講到底，脫星質素要夠索，先可以吸引四仔迷嘅眼球。呢套由Adam & Eve炮製嘅《Charlotte & Lacy》，演出陣容強勁，搵嚟一眾喺AVN頒獎禮獲得年度最佳新進脫星同年度最佳脫星嘅索女孭飛，包括Charlotte Stokely、Kayley Gunner同Bunny Colby，佢哋唔止有樣有身材，仲有非一般嘅床上技巧，尤其係Bunny Colby，淨係一對修長美腿已經迷倒唔少男人。劇情講述呢班脫星平時經常孖住出動溝仔，點知佢哋先後遇上同一個男人，對方仲擁有超強床技，令佢哋神魂顛倒。唔介意同閨蜜分甘同味嘅佢哋，今次要成班人享用一個男人，呢鋪真係勁荒唐！