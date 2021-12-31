【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月廿八癸丑木除日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：詞訟、移靈、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

要跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

金牛座

不要隨便插手別人的私事，有可能惹火燒身。

雙子座

是時候改掉亂花錢的惡習，適宜做理財計劃。

巨蟹座

要帶眼識人，勿輕易相信陌生人的花言巧語。

獅子座

因高估自己而犯錯，內心慚愧，信心受打擊。

處女座

思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

天秤座

苦無機會向心儀的異性獻殷勤，心情鬱悶。

天蠍座

時間表排得密麻麻，但整個人愈忙愈起勁。

人馬座

謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

山羊座

趁年尾買幾本好書來進修，給心靈充充電。

水瓶座

容易意氣用事，小心因面子問題而惹是非。

雙魚座

跟共事者互動，做好人事安排，工作更順利。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）羊 麻煩多

鼠

想通過努力證明自己，但切勿犧牲健康。

牛

受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

虎

時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

兔

貴人運強，見客傾生意，成事機會高。

龍

財運好轉，謹守量入為出原則就冇問題。

蛇

工作順利，得到上司賞識，上位不是夢。

馬

好運降臨，遇上棘手問題也能一一化解。

羊

是日沖煞，有可能遇到麻煩，小心為上。

猴

投資宜審慎，要見好就收，防因小失大。

雞

行事高明，可望於職場上嘗到不少甜頭。

狗

感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

豬

桃花旺，出門易有艷遇，單身者要把握。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

香港回歸八字論香江

香港1997年回歸時的八字：丁丑年丙午月甲辰日甲子時。香港太祖龍在東北梧桐山艮龍，而少祖龍是西北大帽山乾龍，艮乾都是陽卦；香港澳門，常常被人稱為中國大陸的兩個兒子，兒子也是陽男，所以香港大運排演為陽男，大運7歲乙巳17歲甲辰27歲癸卯。這是香港回歸八字的立論點。

書云：「甲木參天，火熾乘龍，地潤天和，直立千古。」香港甲木命主，生於火旺熾熱的夏季，丙火太陽高掛，命主甲木坐下乘於辰龍之上，時辰子水灌溉，天干不見雨雲之癸水。泥土濕潤，風和日麗，香江之名，直立於歷史舞台。

香港八字特點在於火生土，濕潤的土是財星，火是生旺財星的各行業，追求金錢的心態，在香港生活的人民心態，甚麼都是其次，賺取金錢為最首要的命運。現在行甲辰大運，與命中甲辰日伏吟，辰土是收藏房屋的地方，伏吟之時，當然有難言之隱。

明年壬寅，天干壬水沖合生財之火，錢財之源頭有損，天干為外，明年外圍因素影響，但不會太嚴重。地支內部寅木生火，也是香港之根，港內平穩，生活如常也。