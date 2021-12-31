《魷魚》幫到手！譚俊彥衝擊視帝：今年算威水

藝人譚俊彥（Shaun）憑劇集《換命真相》角逐本周日（2日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》視帝寶座，入行已21年的他，不諱言今年屬幸運年，除了因撞樣韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰人氣上升，接着無綫綜藝、大騷、處境劇、商演及廣告也一網打盡，可謂蹤影處處，佔盡天時地利人和。

首次打入視帝5強，對Shaun來說已感興奮，他日前接受東網專訪，表示面對馬國明、陳展鵬、鄭嘉穎及張振朗幾位對手，當中有3位更已經是視帝級，所以對該獎項沒有太大想法：「睇完個走勢，我覺得自己喺『最愛歡迎電視男角色』有少少優勢，因為視帝名單幾乎都係前輩，展鵬入圍作品收視同口碑好，粉絲又錫佢，呢部分都好緊要，所以我睇好佢。不過我亦有努力拉票嘅，好多謝新加坡、越南同馬來西亞粉絲投票。（覺唔覺套韓劇助你一臂之力？）呢個係其中一個幫助，都仲有其他配合，少一樣都唔得。」

狄龍從來不給讚賞

身為「龍（狄龍）之子」的他，坦言未敢向父母拉票，父親亦從來不會讚賞他，永遠認為尚有進步空間：「阿爸認為事業家庭都要並重，我會Push自己再做好啲，其實就算攞獎佢都唔會讚，會話千祈唔好樂極忘形，因為會樂極生悲。（媽咪陶敏明緊張啲？）呢排太忙少溝通，唔想佢抱太大期望，最後真係冇嘅話，作為母親會更加唔開心，因為永遠覺得自己個仔係最好。」雖然奪獎與否還是未知之數，但Shaun認為今年演藝成績已算威水，繼早前《明星運動會》獲得「最受歡迎運動員」，此乃於無綫獲得的首個獎項，之後再奪《男神廚房》「終極廚神」:「屋企有個獎櫃，係放仔女第一名嘅獎座，我將呢兩個獎放咗入去，每日喺跑步機跑步時對住，當跑到攰就望一望，當然希望可以放多個獎啦！」

一直在進步

回憶3年前回港返港拍攝《天命》，令香港觀眾重新接受，至後來《十八年後的終極告白》系列、《法證先鋒IV》對他認識加深，但自知當時亦不是爭獎時候，直至今年打入視帝5強，可說是一步步在進步：「呢套劇用咗好多心血，角色好難演，要由頭帶到尾，記得拍嗰時同時應付《拳王》角色、疫情等，真係好難忘。」