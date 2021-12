名人嚴選最喜愛電影　 珍妮花露柏絲獨愛《夢斷城西》：睇咗37次！

每位影迷都有自己心目中的最喜愛電影,咁唔知以下這批荷里活紅星和美國總統喜愛的電影又是否大家心目中的最愛?!

女星篇

珍妮花露柏絲最愛電影:《夢斷城西》

美國歌影天后珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)原來喜愛的電影亦離不開音樂,她曾在訪問中自爆對60年代經典歌舞片《夢斷城西》(West Side Story)情有獨鍾,成長期間已前後看過37次!而她亦表示好想好似片中Anita一角跳舞成名!

米雪威廉絲最愛電影:《萬花嬉春》

《斷背山》(Brokeback Mountain)美國女星米雪威廉絲(Michelle Williams)與珍妮花露柏絲一樣都喜愛歌舞片,她曾在訪問中提及自己喜愛多部電影,50年代經典歌舞片《萬花嬉春》(Singin' in the Rain)是其中一部,她表示自己可以不停地看。此外,彼思動畫《玩轉腦朋友》(Inside Out)亦深得好喜愛。

Maggie Q 最愛電影:《觸不到的她》

並不是每個女星都愛陳年舊戲,例如亞裔女星Maggie Q就好喜愛2013年的《觸不到的她》(Her)!影片由金像影帝華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演。Maggie說:「呢套戲好正。獲奧斯卡最佳原著劇本絕對係實至名歸。我認為作為一部電影,佢觸及未來嘅真正現實,而呢個係好勇敢。導演史碧奇鍾斯(Spike Jonze)做咗一個勇敢嘅決定。」

男星篇

佐治古尼最愛電影:《電視台風雲》

荷里活男星佐治古尼(George Clooney)曾於訪問中透露最喜愛的電影是70年代的《電視台風雲》(Network)。他說:「《電視台風雲》係我最愛嘅電影之一。我覺得Paddy Chayefsky(編劇)係天才,佢當時寫嘅所有嘢都已成真。」

畢彼特最愛電影:《週末狂熱》

「荷里活男神」畢彼特(Brad Pitt)曾表示年幼時最喜愛的電影就是70年代尊特拉華達(John Travolta)主演的電影《週末狂熱》(Saturday Night Fever)。他說:「我唔能夠相信啲人會好似套戲嘅角色咁講嘢。套戲嘅新文化係我從來未認知。由於套戲係限制級(R-rated),我偷雞入去睇。所以套戲留喺我特別嘅位置。」此外,他亦表示夢工場動畫《馴龍記》(How to Train Your Dragon)感動到他。

里奧勒度狄卡比奧最愛電影:《2001太空漫遊》

荷里活另一男神里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)是出名的影迷,他曾一口氣透露7部自己最愛的電影名單。其中他最喜愛就是已故英國導演史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)的經典科幻片《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)!他大讚此片不只是一部電影而是一個心靈上的體驗。此外,《的士司機》(Taxi Driver)、《單車竊賊》(Bicycle Thieves)以及《蕩母痴兒》(East of Eden)等亦是他喜愛的電影之一。其中日本動畫大師宮崎駿的《幽靈公主》亦是里奧仔最愛電影之一。

總統篇

特朗普最愛電影:《拳霸天下》

美國前總統特朗普(Donald Trump)原來最愛動作片,他曾表示自己最愛的電影竟然是由動作男星尚格雲頓(Jean-Claude Van Damme)於1988年主演的B級動作片《拳霸天下》(Bloodsport)!影片在香港取景,講述尚飾演的美國軍人加入暴力的地下搏擊世界。除了《拳》之外,特朗普亦喜愛一些經典的電影如首兩集《教父》(The Godfather)、《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the Bad and the Ugly)以及《亂世佳人》(Gone with the Wind)等。

奧巴馬最愛電影:首兩集《教父》

特朗普愛動作片,另一美國前總統奧巴馬(Barack Obama)的電影口味就有所不同!他獨愛哥普拉(Francis Ford Coppola)的經典史詩式黑幫片《教父》首兩集。他曾表示自己是《教》的忠實fans,不過他就表示自己不大喜歡第3集。

喬治布殊最愛電影:《幻夢成真》

美國前總統喬治布殊(George W. Bush)一向熱愛運動,尤其是棒球。他2001年曾表示自己最愛就是1989年由影星奇雲高士拿(Kevin Costner)主演的棒球電影《幻夢成真》(Field of Dreams)。他曾表示此片令他感動落淚,亦令他回想起自己年少時與曾任棒球手的父親在寓所後花園玩拋接棒球的時光。

克林頓最愛電影:《龍城殲霸戰》

美國前總統克林頓(Bill Clinton)與其他歷任總統一樣熱愛看電影,其中他就最愛看西部片!他最愛看50年代影星加利谷巴(Gary Cooper)主演的經典西部片《龍城殲霸戰》(High Noon)。而他熱愛該片的程度簡直是瘋狂,曾表示自己共看過30多次,試過於白宮放映該片多達17次!此紀錄至今仍未有總統打破過。