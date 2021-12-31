東方日報C1：劉浩存不敵張小斐　失落金雞影后

內地影壇盛事「中國電影金雞獎」昨晚隆重舉行，群星雲集，入圍「最佳男配角」的謝霆鋒，最終飲恨獎項，但他依然全程Chok爆搶鏡，星味十足！至於影帝獎項則由張譯憑英皇電影《懸崖之上》奪得，而電影《你好！李煥英》張小斐擊敗劉浩存奪得影后！

第34屆中國電影金雞獎紅地氈暨頒獎典禮昨晚於福建廈門舉行，謝霆鋒、李冰冰、黃曉明、劉浩存、任達華等群星亮相，霆鋒憑英皇電影《怒火》角逐「最佳男配角」，穿上黑色西裝配煲呔的他，雖與內地男神李易峰「撞呔」，但論到Chok，當然霆鋒高幾班，他插袋步上紅地氈時，引來全場尖叫，盡展「Chok鋒」本色！雖然在紅地氈型格登場，但可惜「最佳男配角」一獎，最終由范偉憑電影《一秒鐘》奪得，他未能現身領獎，由該片錄音師陶經代領。

「最佳男主角」之爭，焦點落在英皇電影《懸崖之上》于和偉與張譯之上，兩人在賽前先互相禮讓，張譯指跟前輩于和偉爭獎，心情極之緊張，亦覺得「打不過他」，不過，于和偉則指張譯在《懸》片之付出有目共賭，故誰奪獎都很開心，最終影帝獎項由張譯奪得！張譯受訪時表示對不起于和偉：「對不起他，我認為他演得比我好，我心目中的最佳男演員是他，很遺憾，會請他吃飯。」

張藝謀奪「最佳導演」

至於有份角逐「最佳女主角」的劉浩存和張小斐未踏上舞台先在紅地氈鬥靚，憑電影《送你一朵小紅花》入圍的劉浩存，以一件貼身Tube Dress亮相，露出香肩散發優雅青春氣息。而憑《你好，李煥英》入圍的張小斐，則以前後大Deep V出擊，最終影后獎項亦由張小斐奪得！而「最佳導演」由張藝謀憑電影《懸崖之上》奪得。

頒獎禮的司儀陣容亦「黃金」度十足，由紅星李冰冰、黃曉明、鄧超及藍羽擔任，曉明稱自己是金雞常客，對該頒獎禮非常熟悉，故有種回家的感覺，而自稱在司儀界屬新丁的李冰冰坦言非常緊張，幸有藍羽在旁：「她是我的定海神針，有她在心裏踏實一點。」而當4人步上紅地氈，兩位男士還很貼心地幫冰冰及藍羽整理裙襬，甚有風度。而他們昨晚的表現亦相當平穩，順利過關。

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