【特約報道】中醫學說：「寒邪傷三陰，百病起於寒。」天氣轉冷，加上正值流感高峰期，經常處於冷氣房又偏愛生冷寒涼飲食的上班一族，特別易病。因為「寒為陰邪易傷陽氣」，寒氣長期積聚在體內，易造成虛寒體質，同時降低人體自然排毒的功能，令體內毒素廢物不斷增多。一旦受寒邪入侵，輕則感冒不適，重則易致心血管病和關節痛。

提升自身的抵抗力，對於抵抗病毒很重要。在中醫的角度，陽氣是抵抗力和免疫力的根本。陽氣主溫主外，負責溫暖身體、推動氣血、供應能量，讓各個臟腑功能協調。一旦陽氣不足，體內產生的能量不夠，陽氣虛弱就無法溫煦人體，手腳得不到陽氣的滋養，顯得四肢冰冷、動力不足、濕邪不退、疲倦、容易感染風寒。

要提升陽氣，很多人即時聯想到飲用人參雞、鹿茸及羊腩煲等燥熱大補的食物，其實未必適合香港人！大部分港人都受壓力、夜睡及睡眠不足等影響而傾向「燥底」，若打算以人參雞、鹿茸、羊腩煲等大補一番，可能會燥上加燥更傷身。香港人大都較為濕又燥，平補健脾胃的湯水例如五指毛桃赤扁豆湯、蓮藕馬蹄百合湯等其實更合適。

食療要依照個人體質，但有一個補陽氣方法就「十個香港人十個都啱」，就是曬太陽。中醫有「採日精」的說法，日精乃太陽之氣，透過採集陽光以生發清陽之氣，驅散體內的濁氣，這就是所謂的補陽氣。頭部是諸陽之匯，十二經脈和奇經八脈都匯聚於頭，是人體陽氣最旺盛的部位。冬天的太陽不像夏天的那麼猛烈，在中午時段讓陽光曬在頭頂，溫煦頭頂中心的百會穴，曬15分鐘，可以通暢百脈、養腦補陽。而後背亦是人體多條經絡必經之路，曬後背暖和背心，經絡也更通暢，陽氣自然充足，日間精神好、晚間亦睡得安寧，所以有句俗諺「冬日曬太陽，勝似喝參湯」。西醫亦建議適當曬太陽，有效補充維他命D，助身體吸收鈣質，維持骨骼牙齒強健；維他命D更能增強體內血清素，有助紓緩及平衡負面情緒，讓你正面面對逆境。每天曬15分鐘陽光，已經足夠身體產生足夠的維他命D。

如果真的沒時間曬太陽而又想有效補陽氣，可以把握機會做三九天灸。12月21日開始至2022年1月16日就是三九天，是每年最寒冷和人體陰氣最盛的時段，這段期間將溫熱的中藥貼於特定穴位，使陽氣直接進入體內，有效驅散寒氣及濕氣、調陰陽平衡、提升免疫力。如果夏天有做三伏灸，現在再做三九灸，更可鞏固三伏天的療效。

陽氣是人的命脈，曬太陽、做三九灸，補好陽氣，寒冷冬天整個人都暖和不易病。

天灸養生強免疫 $200次

三九天灸最佳時間由12月21號開始，之後每隔約9日做一次，共3次為一個完整療程。體虛者可額外預約多一次加強灸，加強效果。

地點：銅鑼灣/沙田/九龍灣/上水/尖沙咀/屯門/中環

預約方法：立即Facebook私訊登記

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。