好冧豬！Kakao Friends陪足你365日

2022年的腳步靠近，說到迎接新一年要做的事，當然是添置新衣物啦，不過比起衣物更迫切的就當然是日或月曆了。韓國人氣可愛萌物Kakao Friends都有出招，新一年有佢哋陪住諗諗都開心！

首先介紹最合乎環保原則的萬年曆，雖然需要每日更換是有丁點麻煩，但就可以用上無限年。這次以準備入睡及已入睡的Ryan&春植及在梳化上休息的Jordy&BBANYA為造型，看起來都十分休閒，月份和日期可以自由更換。此外，當然少不了台曆和掛曆啦，這次出動了Kakao Friends的一眾角色，以旅行為主題，每個月都去不同的地方旅行，令人超羨慕，而且掛曆的背後還是一幅完整的畫，撕下來後亦可以當海報。雖然Kakao Friends台曆款暫時已售馨，不過還有Jordy台曆，12個不同的造型，隨季節而變化。最後還有2022年的日記本， 適合有做手帳習慣的朋友，一共有3款，包括Ryan&春植、Apeach&Con及後輩團「NINIZ」的款式，設有不同的間隔，還配套兩張透明貼紙，超可愛。以上的款式都已經登錄了Kakao Friends官網，價格由6,000韓圜至39,000韓圜不等（約HK$39至255）。