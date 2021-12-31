孖Angelababy拍劇勁淆底　陳楨怡自認「舞」出色

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）正身在橫店拍攝古裝劇《無相之城》和時裝網劇《漫影尋踪》，以新人入行便可演出兩大類型劇集，Celina坦言好珍惜這個機會，在《無》劇中初演古裝美人的造型而大叫過癮，另外又在網劇《漫影尋踪》中，能與楊穎（Angelababy）、王安宇合作亦很感恩，她接受東網訪問稱：「佢哋每位都係好有經驗既演員，我覺得自己好幸運可以同佢哋合作，有一次我見到Baby時，佢嘅氣場好勁，我都唔敢影合照。」

Celina在劇中亦有芭蕾舞演出，在兒時跳芭蕾舞己逹8級的她，因為10年冇跳而生疏了，為了今次演出，Celina重拾舞鞋並苦笑辛苦到抽筋：「其實我細個時亦有跳開，但咁耐冇跳，都要練番，今次去北京特訓，每日跳5個鐘，啲筋痛到不得了，要食止痛藥，之後仲要日夜拉筋，因為怕抽筋。雖然好辛苦，但睇番演出都好滿意，証明付出係值得。」由於要應付跳舞和上鏡的瘦臉孔，Celina在橫店北京兩地，都未有品嘗當地的名菜或火鍋，她稱：「我每日都Keep住2餐都係食沙律，塊面瘦啲上鏡都靚啲！」

陳楨怡近日在零下氣溫開工更加凍到騰騰震，她說：「橫店呢排開始好凍，依家零下幾度，雖然已經貼咗7個暖包、仲着埋發熱嘅保暖底衫、外面再着埋長羽絨，但係喺室外開工，都凍到腳趾都僵埋，未埋位嘅時候，要匿入帳篷用暖風機暖腳。」雖然天寒地凍，但陳楨怡覺得也是有趣的體驗，過往在英國讀書多年，也未感覺到如此冰凍。