社交網洩密即Del相　《造星IV》女團團名曝光？

ViuTV《全民造星IV》打造全新女團做翻版MIRROR，眾望所歸嘅冠、亞、季軍的Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）確定入團，其餘成員及資料ViuTV將會喺明年1月中正式公布。早前東網就率先爆出8人女團名單，當中就有35歲芯駖、人氣王Ivy So、WINKA、So Ching及Candy，不過一切存在變數。尋日（30日）就有節目粉絲發現有一個社交網Account橫空出世，以「weare.collar」做ID，似足男團MIRROR、ERROR均用上「weare」字眼，簡介就寫道「Stay tune greatness awaits（敬請關注偉大的時刻）」，即被指係新女團團名！

唔少網友即慕名Follow，想做首批見證女團誕生一刻，至截稿前已有逾5,700位Followers，人氣不容忽視，不過團Logo就已經Delete，似乎係唔想提早曝光。另外又有眼利網民發現ViuTV註冊新商標「COLLAR」，分別有領口圖案Logo及白底黑字「COLLAR」，令團名更加似層層。