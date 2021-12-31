俊昊李世榮封視帝視后　南宮民憑《黑色太陽》捧MBC演技大獎

韓國年度頒獎禮《MBC演技大賞》昨晚舉行，男星南宮民憑劇集《黑色太陽》以大熱姿態勇奪最高榮譽的大獎，是他繼去年憑《奇蹟拍檔》在《SBS演技大賞》奪得大獎後，連續第2年獲得大獎。

《黑》劇製作費高達1億港元，飾演海外情報局秘密小組「黑色太陽」成員的南宮民花了大半年努力操肌，在劇中要應付不少激烈動作戲和內心戲，他獲得大獎後感謝導演和編劇，又多謝工作人員和演員：「《黑》劇是在技術上需要很長時間的劇集，所以去到後半部就因為不夠時間而感到可惜，能夠順利完成這部劇集是多得我們的劇組人員和演員，雖然身心都很疲憊，但多得他們，我才有力量拍完這部劇集。」期間他忍不住落淚，他最後又特別提到拍拖6年的女友秦雅凜：「雅凜呀，謝謝你總是我身邊，我愛你。」

至於由男團2PM成員俊昊與女星李世榮主演的古裝劇《衣袖紅鑲邊》今年大受歡迎，最高收視高達14.3%，兩人分別獲得視帝、視后殊榮，實至名歸，2人亦捧走最佳情侶獎，而劇集亦同時獲頒年度劇集獎、功勞獎、編劇獎、女配角獎及男新人獎等8個獎，成為全晚大贏家，《黑色太陽》則共獲得5個獎。

得獎名單

大獎：南宮民《黑色太陽》

年度劇集：《衣袖紅鑲邊》

女子最優秀演技獎（迷你劇集）：李世榮《衣袖紅鑲邊》

男子最優秀演技獎（迷你劇集）：俊昊《衣袖紅鑲邊》

女子最優秀演技獎（日日連續劇）：嚴賢璟《第二任丈夫》

男子最優秀演技獎（日日連續劇）：車瑞元《第二任丈夫》

最佳情侶獎：俊昊、李世榮《衣袖紅鑲邊》

女子優秀演技獎（迷你劇集）：張英南《黑色太陽》

男子優秀演技獎（迷你劇集）：李相燁《直到瘋狂》

女子優秀演技獎（短劇）：金歡喜《有目標了》

男子優秀演技獎（短劇）：丁文晟《莫比烏斯：黑色太陽》

功能獎：李德華《衣袖紅鑲邊》

女配角獎：張熙軫《衣袖紅鑲邊》

男配角獎：金道賢《黑色太陽》

女新人獎：金智恩《黑色太陽》

男新人獎：姜勛《衣袖紅鑲邊》

編劇獎：鄭海利《衣袖紅鑲邊》