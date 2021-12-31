貝雷帽上有隻雀？創意度爆燈！　

最近天氣比較凍，又是時候戴帽了！貝雷帽（又名畫家帽）一向是各位時尚人士襯衫必備佳品，每個人家中或多或少都有頂單色系貝雷帽用來「看門口」。不過淨色帽容易配襯大家都知，所以今次就介紹近日討論度相當高的可愛貝雷帽。這款帽的造型變化多，既可以變成麻雀、花朵，又可以打造成雪人造型，款款都超特別，戴上後絕對會變成人群焦點。

取暖麻雀

這款貝雷帽的靈感來自「你頭上有一隻麻雀」，意思就是「一隻圓圓胖胖的鳥坐在頭上，走到哪就跟到哪」。原來設計師在製作帽子時，的確是將麻雀的主體設計得超級圓，所以當戴上帽子後，就十足十有隻肥雀仔窩在頭頂上取暖。這頂帽子採用保暖的羊毛氈材質，並以純手工製造，所以每一頂都有些微差別，絕對獨一無二。整體是白色、黑色和焦糖色的搭配，也算是最容易搭配的大地色系，不用特別煩惱如何搭衣服。

冬日小雪人

香港是永不落雪的天氣，冇辦法堆一個專屬自己的小雪人。大概是因爲這個緣故，所以大家特別喜歡戴添加了雪人元素的飾品。台灣設計師就設計了一頂超可愛的雪人貝雷帽，帽子整體是透出淡藍色的白色，目的是想要呈現出雪地的感覺，加上帽側的雪人笑臉，感覺超治愈。帽子以羊毛純手工製作，頭圍和雪人笑臉都能客制化，完全了解頭圍太小或太大的顧客心聲。

春日花精靈

雖説現在還處於冬天，但「冬天到了春天還會遠嗎？」。春日賞花的時候，最好就是以花元素穿搭示人，大人們也只有在這些時候才能合理化戴花花貝雷帽出門了。有位設計師設計出兩款花花貝雷帽，有粉紫色的鈴蘭花和粉紅色的桃花。頭頂還加上了綠色的花莖，彎彎的弧度像小尾巴一樣咁Cute！這款帽備有成人及小孩尺寸，好適合作親子裝配襯！