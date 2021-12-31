畢業於「北影」家人唔睇好　黃曉明靠一個信念堅持

內地男星黃曉明最近又參加內地真人騷節目，今次的節目是講職場觀察，個名就叫《了不起的打工人》，節目於昨晚（30日）首播，黃曉明喺節目中分享自己多年來的工作經歷。依家已經係內地一線小生嘅曉明，坦言自己都成日遭到打擊，特別對手比佢強，不過佢個人性格就勁堅定，唔容易認輸，佢話：「我覺得人是很難看清自己的，所以我覺得我這輩子最大的能耐，是我的韌性比較好，就是我特別堅持、不服輸，就是我被狠狠地揍過一頓之後我會去想，我是哪個地方犯了錯誤，我不會去怪別人，因為我覺得怪別人是無用的，你千萬不要去想，他們為甚麼不理解我，而是你要去想，是不是我自己做得不夠好，是不是我說錯了甚麼。」

講到學歷問題時，畢業於北京電影學院嘅佢，應該唔會因為學歷而自卑，點知原來黃曉明家人一路都唔睇好佢，認為演戲就是「戲子」，只係希望佢畢業後，返家鄉做個主持人或者播音員就算，點知曉明好爭氣，仲拎過兩次金雞影帝，但其實佢內心對演戲仲係有少少恐懼：「我記得我第一部戲，試了一個多月，最後導演才定的我，說實話我直到大概四五年前，才真的學會拍戲不緊張。」